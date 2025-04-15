https://ria.ru/20250415/kreml-2011347456.html

В Кремле заявили о нарушении Украиной моратория на удары по энергообъектам

В Кремле заявили о нарушении Украиной моратория на удары по энергообъектам - РИА Новости, 15.04.2025

В Кремле заявили о нарушении Украиной моратория на удары по энергообъектам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ выполняет условия временного моратория на удары по энергообъектам, Украина продолжает его... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:15:00+03:00

2025-04-15T13:15:00+03:00

2025-04-15T13:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ выполняет условия временного моратория на удары по энергообъектам, Украина продолжает его нарушать. "Сейчас же можно просто еще раз вам напомнить, что приказ верховного главнокомандующего, данный месяц назад, выполняется нашими военными. Вместе с тем, этот временный мораторий не выполнялся и не выполняется украинскими вооруженными силами", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.

https://ria.ru/20250324/kreml-2006922886.html

россия

украина

сша

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Максим Зубков

россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп