Рейтинг@Mail.ru
Кремль уточнит срок истечения моратория на удары по объектам энергетики - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/kreml-2011346661.html
Кремль уточнит срок истечения моратория на удары по объектам энергетики
Кремль уточнит срок истечения моратория на удары по объектам энергетики - РИА Новости, 15.04.2025
Кремль уточнит срок истечения моратория на удары по объектам энергетики
Кремль уточнит у министерства обороны РФ срок истечения временного моратория на удары по объектам энергетики на Украине, но все зависит от приказа президента РФ РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:13:00+03:00
2025-04-15T13:13:00+03:00
политика
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010168732_0:187:2997:1873_1920x0_80_0_0_2f821419eafd5c362f4548d2c7b78652.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Кремль уточнит у министерства обороны РФ срок истечения временного моратория на удары по объектам энергетики на Украине, но все зависит от приказа президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мне нужно уточнить сейчас, мне нужно просто получить соответствующую информацию от нашего оборонного ведомства. И, конечно же, все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках окончания моратория на удары по объектам энергетики.
https://ria.ru/20250415/mid-2011345160.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010168732_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_3df7a1580679cdc64ba0da56b07abd56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Кремль уточнит срок истечения моратория на удары по объектам энергетики

Песков: срок истечения моратория на удары по Украине зависит от приказа Путина

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкОткрытие пассажирской навигации на Москве-реке
Открытие пассажирской навигации на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Кремль уточнит у министерства обороны РФ срок истечения временного моратория на удары по объектам энергетики на Украине, но все зависит от приказа президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мне нужно уточнить сейчас, мне нужно просто получить соответствующую информацию от нашего оборонного ведомства. И, конечно же, все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках окончания моратория на удары по объектам энергетики.
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
МИД ответил на заявление ООН про удар в Сумах
Вчера, 13:01
 
ПолитикаРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала