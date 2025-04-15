https://ria.ru/20250415/kreml-2011346661.html

Кремль уточнит срок истечения моратория на удары по объектам энергетики

Кремль уточнит срок истечения моратория на удары по объектам энергетики - РИА Новости, 15.04.2025

Кремль уточнит срок истечения моратория на удары по объектам энергетики

Кремль уточнит у министерства обороны РФ срок истечения временного моратория на удары по объектам энергетики на Украине, но все зависит от приказа президента РФ РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:13:00+03:00

2025-04-15T13:13:00+03:00

2025-04-15T13:13:00+03:00

политика

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Кремль уточнит у министерства обороны РФ срок истечения временного моратория на удары по объектам энергетики на Украине, но все зависит от приказа президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мне нужно уточнить сейчас, мне нужно просто получить соответствующую информацию от нашего оборонного ведомства. И, конечно же, все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках окончания моратория на удары по объектам энергетики.

https://ria.ru/20250415/mid-2011345160.html

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Максим Зубков

политика, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин