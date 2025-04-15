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Кремль уточнит срок истечения моратория на удары по объектам энергетики
Кремль уточнит срок истечения моратория на удары по объектам энергетики - РИА Новости, 15.04.2025
Кремль уточнит срок истечения моратория на удары по объектам энергетики
Кремль уточнит у министерства обороны РФ срок истечения временного моратория на удары по объектам энергетики на Украине, но все зависит от приказа президента РФ РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:13:00+03:00
2025-04-15T13:13:00+03:00
2025-04-15T13:13:00+03:00
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Кремль уточнит у министерства обороны РФ срок истечения временного моратория на удары по объектам энергетики на Украине, но все зависит от приказа президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мне нужно уточнить сейчас, мне нужно просто получить соответствующую информацию от нашего оборонного ведомства. И, конечно же, все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках окончания моратория на удары по объектам энергетики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Кремль уточнит срок истечения моратория на удары по объектам энергетики
Песков: срок истечения моратория на удары по Украине зависит от приказа Путина