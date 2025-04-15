https://ria.ru/20250415/konkurs-2011318981.html

Состоялся финал конкурса проектных решений Future Makers: Junior Cup

Состоялся финал конкурса проектных решений Future Makers: Junior Cup - РИА Новости, 15.04.2025

Состоялся финал конкурса проектных решений Future Makers: Junior Cup

Фонд Мельниченко провел финал международного конкурса проектных решений Future Makers: Junior Cup, где участники соревновались в разработке и защите... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:17:00+03:00

2025-04-15T11:17:00+03:00

2025-04-15T12:22:00+03:00

россия

производство

кемерово

невинномысск

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Фонд Мельниченко провел финал международного конкурса проектных решений Future Makers: Junior Cup, где участники соревновались в разработке и защите проект-кейсов реальных задач в рамках двух треков: инженерного кубка и кубка городов, сообщили в фонде. Участники инженерного кубка решали производственные задачи, относящиеся к внедрению новых технологий, оптимизации процессов, переработке отходов, энергоэффективности. Проблематика городского кубка связана с вопросами улучшения городской среды, создания новых сервисов или развития общественных пространств. Все задачи были взяты из их реальной практики ведущих российских и международных компаний ("ЕвроХим", СУЭК, СГК) и администрациями городов и ни одна из них на момент проведения чемпионата не имела готовых решений. В JCup приняли участие студенты вузов (бакалавриат или специалитет), среднего профессионального образования и школьники, которые соревновались как индивидуально, так и в командах. "Поиск квалифицированных кадров – сегодня одна из ключевых задач промышленных предприятий. Чтобы ее решить производственники все чаще начинают обращать внимание на способных школьников и студентов. Проведение кейс-чемпионатов становится важным и эффективным инструментом взаимодействия работодателя и будущего сотрудника", - рассказала генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева. Она добавила, что конкурс JCup дает возможность молодым людям из разных регионов России развиваться, решая реальные производственные задачи, привлечь внимание работодателя, получить обратную связь от экспертов и профессионалов своего дела. "Два месяца ребята решали сложные задачи от наших предприятий. Мы увидели, что молодые люди умеют предлагать действительно нестандартные, глубоко проработанные решения, прекрасно держатся на публике, умеют аргументировать свою позицию. Мы со своей стороны постарались создать атмосферу настоящего праздника, чтобы участие в JCup запомнилось не только трудностями на пути к финалу", - подчеркнула гендиректор. Финал конкурса, на который приехало больше 130 участников, проходил два дня. Помимо победителей и призеров отборочного этапа на финальное мероприятие были приглашены команды, заявки которых были на высоком уровне, но им не хватило нескольких баллов для выхода в финал. В первый день участников ждали знакомство друг с другом, образовательные программы и репетиция защиты проектов. Второй день был самым ответственным: защита проектов перед жюри и церемония награждения победителей. В инженерном кубке тройка победителей выглядела следующим образом: 1-е место: команда Inventore из Кемерова. Ребята представили решение в области переработки полезных ископаемых – "Снижение зольности угля". 2-е место: десятиклассница из Невинномысска Виктория Гладенко. Она предложила решение в области технологии производства удобрений – "Оптимальные реагенты для очистки солей жесткости (Ca2+; Mg2+)". 3-е место: Time to work - команда девятиклассников из Кемерова. Она представила решение в области организации производства удобрений – "Варианты цифровизации управления горнопроходческим комбайном". В кубке городов победили: 1-е место: студенческая команда 11_11, чьи участники учатся в вузах Москвы и Томска. Победу им принес проект "Автоматизированная система мониторинга и согласования рекламных вывесок". 2-е место: команда московских школьниц "Твой вклад", которая предложила решение в области улучшения качества жизни города и развития городской среды – "Разработка наглядного способа отображения желаемых городских проектов". 3-е место: студенческая команда двух петербургских вузов (СПБПУ им. Петра Великого и СПБГЭТУ "ЛЭТИ" им. В.И. Ленина) "Очевидность". Международный конкурс проектных решений JCup закончился вручением победителям Инженерного кубка и Кубка городов, а также сертификатов на получение денежных призов.

https://ria.ru/20250411/partner-2010769281.html

https://ria.ru/20250402/konkurs-2008943018.html

россия

кемерово

невинномысск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, производство, кемерово, невинномысск, санкт-петербургский политехнический университет петра великого