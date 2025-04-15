https://ria.ru/20250415/kompanii-2011316116.html

Американские компании не хотели уходить из России, заявили в AmCham

Американские компании не хотели уходить из России, заявили в AmCham - РИА Новости, 15.04.2025

Американские компании не хотели уходить из России, заявили в AmCham

Компании США в 2022 году не хотели покидать Россию, ситуация зависела от объема потерь при уходе с российского рынка и рисков в случае продолжения работы,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T10:54:00+03:00

2025-04-15T10:54:00+03:00

2025-04-15T10:54:00+03:00

экономика

россия

сша

amcham

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005681238_8:0:3649:2048_1920x0_80_0_0_bf1c7c59ecf0b9d902dd403562e90612.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Компании США в 2022 году не хотели покидать Россию, ситуация зависела от объема потерь при уходе с российского рынка и рисков в случае продолжения работы, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в интервью "Эксперту". "Самыми первыми ушли скандинавские компании, затем – британские, европейские, а уже потом – американские. Бизнесы из США в целом покидать Россию не хотели. Четкой градации по отраслям нет, в основном это зависело от того, какими будут потери в случае ухода и какие риски в случае продолжения работы", - сказал президент AmCham. "К началу 2022 года, по нашим подсчетам, объем прямых инвестиций американских компаний – не обязательно напрямую из США, иногда через другие юрисдикции, составил около 100 миллиардов долларов. Терять такие деньги – это больно", - отметил Эйджи. Но, как рассказал президент AmCham, некоторые решили, что лучше уходить, не считаясь с потерями. Например, по его словам, одна крупная консалтинговая компания доплатила российскому менеджменту 15 миллионов долларов за то, чтобы передать ему бизнес во владение. Одно из сырьевых предприятий проинвестировало в добычу в России 4,5 миллиарда долларов, а продало бизнес одному из российских предпринимателей за 400 миллионов. "Кто от этого выиграл?", - сказал Эйджи. AmCham - международная бизнес-организация в России, основанная в 1994 году. Согласно информации на сайте организации, миссия AmCham заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России.

https://ria.ru/20250410/prada-2010544571.html

https://realty.ria.ru/20250409/brend-2010179438.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сша, amcham