https://ria.ru/20250415/kompanii-2011316116.html
Американские компании не хотели уходить из России, заявили в AmCham
Американские компании не хотели уходить из России, заявили в AmCham - РИА Новости, 15.04.2025
Американские компании не хотели уходить из России, заявили в AmCham
Компании США в 2022 году не хотели покидать Россию, ситуация зависела от объема потерь при уходе с российского рынка и рисков в случае продолжения работы,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:54:00+03:00
2025-04-15T10:54:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Компании США в 2022 году не хотели покидать Россию, ситуация зависела от объема потерь при уходе с российского рынка и рисков в случае продолжения работы, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в интервью "Эксперту". "Самыми первыми ушли скандинавские компании, затем – британские, европейские, а уже потом – американские. Бизнесы из США в целом покидать Россию не хотели. Четкой градации по отраслям нет, в основном это зависело от того, какими будут потери в случае ухода и какие риски в случае продолжения работы", - сказал президент AmCham. "К началу 2022 года, по нашим подсчетам, объем прямых инвестиций американских компаний – не обязательно напрямую из США, иногда через другие юрисдикции, составил около 100 миллиардов долларов. Терять такие деньги – это больно", - отметил Эйджи. Но, как рассказал президент AmCham, некоторые решили, что лучше уходить, не считаясь с потерями. Например, по его словам, одна крупная консалтинговая компания доплатила российскому менеджменту 15 миллионов долларов за то, чтобы передать ему бизнес во владение. Одно из сырьевых предприятий проинвестировало в добычу в России 4,5 миллиарда долларов, а продало бизнес одному из российских предпринимателей за 400 миллионов. "Кто от этого выиграл?", - сказал Эйджи. AmCham - международная бизнес-организация в России, основанная в 1994 году. Согласно информации на сайте организации, миссия AmCham заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России.
https://ria.ru/20250410/prada-2010544571.html
https://realty.ria.ru/20250409/brend-2010179438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, сша, amcham
Экономика, Россия, США, AmCham
Американские компании не хотели уходить из России, заявили в AmCham
Глава AmCham Эйджи: компании из США не хотели уходить из России в 2022 году
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Компании США в 2022 году не хотели покидать Россию, ситуация зависела от объема потерь при уходе с российского рынка и рисков в случае продолжения работы, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в интервью
"Эксперту".
"Самыми первыми ушли скандинавские компании, затем – британские, европейские, а уже потом – американские. Бизнесы из США
в целом покидать Россию
не хотели. Четкой градации по отраслям нет, в основном это зависело от того, какими будут потери в случае ухода и какие риски в случае продолжения работы", - сказал президент AmCham
.
"К началу 2022 года, по нашим подсчетам, объем прямых инвестиций американских компаний – не обязательно напрямую из США, иногда через другие юрисдикции, составил около 100 миллиардов долларов. Терять такие деньги – это больно", - отметил Эйджи.
Но, как рассказал президент AmCham, некоторые решили, что лучше уходить, не считаясь с потерями. Например, по его словам, одна крупная консалтинговая компания доплатила российскому менеджменту 15 миллионов долларов за то, чтобы передать ему бизнес во владение. Одно из сырьевых предприятий проинвестировало в добычу в России 4,5 миллиарда долларов, а продало бизнес одному из российских предпринимателей за 400 миллионов. "Кто от этого выиграл?", - сказал Эйджи.
AmCham - международная бизнес-организация в России, основанная в 1994 году. Согласно информации на сайте организации, миссия AmCham заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России.