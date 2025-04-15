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ВС России захватили опорный пункт ВСУ напротив курской Гоптаровки

ВС России захватили опорный пункт ВСУ напротив курской Гоптаровки - РИА Новости, 15.04.2025

ВС России захватили опорный пункт ВСУ напротив курской Гоптаровки

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале заявил... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:55:00+03:00

2025-04-15T13:55:00+03:00

2025-04-15T14:02:00+03:00

безопасность

беловский район

курская область

апти алаудинов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале заявил о взятии опорного пункта противника напротив курского населенного пункта Гоптаровка. "Ребята из спецназа "Ахмат" начали уже хорошо громить противника на его территории тоже. Хочу сказать спасибо за хороший опорный пункт напротив Гоптаровки, который взяли наши ребята позавчера", - сказал Алаудинов в видеообращении.По его словам, накануне была предотвращена очередная попытка противника "пойти в направлении Гоптаровки", враг понес потери в живой силе и технике. Село Гоптаровка находится в Беловском районе Курской области.

https://ria.ru/20240924/akhmat-1974363749.html

беловский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, беловский район, курская область, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф)