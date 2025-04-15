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ВС России захватили опорный пункт ВСУ напротив курской Гоптаровки - РИА Новости, 15.04.2025
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13:55 15.04.2025 (обновлено: 14:02 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/komandir-2011355302.html
ВС России захватили опорный пункт ВСУ напротив курской Гоптаровки
ВС России захватили опорный пункт ВСУ напротив курской Гоптаровки - РИА Новости, 15.04.2025
ВС России захватили опорный пункт ВСУ напротив курской Гоптаровки
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале заявил... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:55:00+03:00
2025-04-15T14:02:00+03:00
безопасность
беловский район
курская область
апти алаудинов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале заявил о взятии опорного пункта противника напротив курского населенного пункта Гоптаровка. &quot;Ребята из спецназа &quot;Ахмат&quot; начали уже хорошо громить противника на его территории тоже. Хочу сказать спасибо за хороший опорный пункт напротив Гоптаровки, который взяли наши ребята позавчера&quot;, - сказал Алаудинов в видеообращении.По его словам, накануне была предотвращена очередная попытка противника "пойти в направлении Гоптаровки", враг понес потери в живой силе и технике. Село Гоптаровка находится в Беловском районе Курской области.
https://ria.ru/20240924/akhmat-1974363749.html
беловский район
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безопасность, беловский район, курская область, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Беловский район, Курская область, Апти Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России захватили опорный пункт ВСУ напротив курской Гоптаровки

Алаудинов заявил о взятии опорного пункта ВСУ напротив курской Гоптаровки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале заявил о взятии опорного пункта противника напротив курского населенного пункта Гоптаровка.
«

"Ребята из спецназа "Ахмат" начали уже хорошо громить противника на его территории тоже. Хочу сказать спасибо за хороший опорный пункт напротив Гоптаровки, который взяли наши ребята позавчера", - сказал Алаудинов в видеообращении.

По его словам, накануне была предотвращена очередная попытка противника "пойти в направлении Гоптаровки", враг понес потери в живой силе и технике.
Село Гоптаровка находится в Беловском районе Курской области.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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БезопасностьБеловский районКурская областьАпти АлаудиновМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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