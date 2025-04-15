https://ria.ru/20250415/komandir-2011355302.html
ВС России захватили опорный пункт ВСУ напротив курской Гоптаровки
ВС России захватили опорный пункт ВСУ напротив курской Гоптаровки - РИА Новости, 15.04.2025
ВС России захватили опорный пункт ВСУ напротив курской Гоптаровки
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале заявил... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:55:00+03:00
2025-04-15T13:55:00+03:00
2025-04-15T14:02:00+03:00
безопасность
беловский район
курская область
апти алаудинов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998545724_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_c56924aaa595ba51e7091e78fa2fda13.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале заявил о взятии опорного пункта противника напротив курского населенного пункта Гоптаровка. "Ребята из спецназа "Ахмат" начали уже хорошо громить противника на его территории тоже. Хочу сказать спасибо за хороший опорный пункт напротив Гоптаровки, который взяли наши ребята позавчера", - сказал Алаудинов в видеообращении.По его словам, накануне была предотвращена очередная попытка противника "пойти в направлении Гоптаровки", враг понес потери в живой силе и технике. Село Гоптаровка находится в Беловском районе Курской области.
https://ria.ru/20240924/akhmat-1974363749.html
беловский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998545724_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_5ebf601b81ebd40ec2fe941a846ce95d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, беловский район, курская область, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Беловский район, Курская область, Апти Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России захватили опорный пункт ВСУ напротив курской Гоптаровки
Алаудинов заявил о взятии опорного пункта ВСУ напротив курской Гоптаровки