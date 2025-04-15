https://ria.ru/20250415/kleschi-2011364236.html
Попова поручила регионам усилить профработу по борьбе с клещами
Попова поручила регионам усилить профработу по борьбе с клещами - РИА Новости, 15.04.2025
Попова поручила регионам усилить профработу по борьбе с клещами
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила регионам усилить профилактическую работу в связи с началом сезона активности клещей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:38:00+03:00
2025-04-15T14:38:00+03:00
2025-04-15T14:38:00+03:00
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила регионам усилить профилактическую работу в связи с началом сезона активности клещей, сообщили в пресс-службе ведомства. Селекторное совещание прошло во вторник в Роспотребнадзоре под руководством Поповой. На нем обсуждалась оперативная эпидемиологическая ситуация, а также результаты контроля за продукцией, находящейся в обороте. "В ходе совещания было озвучено, что заболеваемость респираторными инфекциями постепенно снижается, однако с установлением теплой погоды начинается сезон активности клещей, а также геморрагической лихорадки с почечным синдромом. В части профилактики и информирования населения Анна Попова поручила усилить работу и активнее информировать население", - рассказали журналистам в пресс-службе.
https://ria.ru/20250326/kleschi-1749300197.html
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общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова поручила регионам усилить профработу по борьбе с клещами
Попова поручила регионам усилить профработу из-за начала сезона клещей