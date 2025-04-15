https://ria.ru/20250415/kitay-2011449063.html

В Китае врачи пересадили самое маленькое в мире искусственное сердце

В Китае врачи пересадили самое маленькое в мире искусственное сердце - РИА Новости, 15.04.2025

В Китае врачи пересадили самое маленькое в мире искусственное сердце

Китайские врачи успешно пересадили семилетнему ребенку самое маленькое в мире искусственное сердце весом менее килограмма, что стало важным шагом в развитии... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:55:00+03:00

2025-04-15T19:55:00+03:00

2025-04-15T19:55:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Китайские врачи успешно пересадили семилетнему ребенку самое маленькое в мире искусственное сердце весом менее килограмма, что стало важным шагом в развитии детской трансплантологии, сообщает агентство Синьхуа. "Больница Сехэ, входящая в состав медицинского колледжа Тунцзи при Хуачжунском университете науки и технологии, 15 апреля сообщила об успешной операции, проведенной под руководством заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии Дун Няньго. Врачи использовали устройство с магнитно-левитационным насосом, которое разрабатывалось в течение трех лет для лечения пациентов с терминальной сердечной недостаточностью", - сообщает агентство. Отмечается, что искусственный аппарат помог восстановить работу сердца и легких ребенка. Как уточняет агентство, общий вес устройства составляет всего 45 граммов, а диаметр насоса - 2,9 сантиметра. Подчеркивается, что это сердце третьего поколения, оно обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущими моделями: низким потреблением энергии, длительным сроком службы батареи, повышенной надежностью и способностью автоматически адаптироваться к состоянию организма реципиента. "На сегодняшний день большинство существующих устройств рассчитано на взрослых. Дети весом меньше 30 цзиней (15 килограммов - ред.) и с узкой грудной клеткой долгое время сталкиваются с проблемой, когда нет необходимых насосов", - заявил доктор Дун Няньго. По данным агентства Синьхуа, в Китае ежегодно госпитализируют около 40 тысяч детей с тяжелой сердечной недостаточностью, из них примерно 10% нуждаются в пересадке сердца. При этом на сегодняшний день в стране ежегодно проводится менее 100 операций такого рода.

https://ria.ru/20250211/serdtse-1998721596.html

https://ria.ru/20250225/vrachi-2001409754.html

https://ri.ria.ru/20250204/nauka-1996301268.html

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