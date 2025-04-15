https://ria.ru/20250415/kitay-2011422939.html

В Китае ряд ведущих ученых в области ИИ умерли в раннем возрасте

В Китае ряд ведущих ученых в области ИИ умерли в раннем возрасте - РИА Новости, 15.04.2025

В Китае ряд ведущих ученых в области ИИ умерли в раннем возрасте

За последние годы несколько китайских ученых, которые внесли значительный вклад в развитие искусственного интеллекта в военной и медицинской областях,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:06:00+03:00

2025-04-15T18:06:00+03:00

2025-04-15T20:31:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. За последние годы несколько китайских ученых, которые внесли значительный вклад в развитие искусственного интеллекта в военной и медицинской областях, скончались в раннем возрасте с неясным указанием причин, следует из опубликованного во вторник материала газеты South China Morning Post. "Издание составило список ведущих ученых в области ИИ, которые умерли в относительно молодом возрасте, большинство из них были на пике своей карьеры и сделали открытия в ключевых областях, как компьютерное зрение, искусственный интеллект в военной и медицинской сферах", - пишет газета. По ее данным, в июне 2022 года в возрасте 45 лет скончался эксперт по компьютерному зрению Сун Цзянь, бывший главный научный сотрудник китайской компании Megvii Technology, которая занимается разработкой программного обеспечения для распознавания изображений и глубокого обучения. Также два трагических инцидента произошли в 2023 году. Первый из них касается Фэн Янхэ, специалиста по искусственному интеллекту в сфере обороны, который погиб в возрасте 38 лет по пути на выполнение задания, как указано в официальном некрологе. Его исследования были связаны с военными играми и планированием с помощью технологий ИИ. Позже стало известно о гибели еще одного исследователя - Тан Сяооу, основателя техногиганта SenseTime, специализирующегося на разработке моделей распознавания лиц. Он умер в возрасте 55 лет, и, как уточняется в некрологе, причиной его смерти стала болезнь, однако ее характер не уточняется. Последний случай, о котором сообщает газета, произошел в 2024 году. Сорокалетний Хэ Чжи, соучредитель и главный директор по инновациям компании Yidu Tech, которая на основе больших данных и технологий ИИ разрабатывает решения в области здравоохранения, скончался в возрасте 40 лет от приступа горной болезни и неудачной попытки спасти его жизнь. "Индустрия (искусственного интеллекта - ред.) развивается очень быстро, и конкуренция становится все более ожесточенной… ИИ также может оказать значительное влияние на общество по мере его распространения, и этот неизвестный потенциал для огромных изменений в обществе также может создавать на людей серьезное моральное давление", - заявил газете китайский ученый-компьютерщик Лю Шаошань. Он пояснил, что когда один исследователь разрабатывает новую идею и проводит эксперимент, другой может уже успеть опубликовать результаты по аналогичной теме.

https://ria.ru/20250414/openai-2011244733.html

https://ria.ru/20250410/ii-2010337529.html

https://ria.ru/20250407/gosduma-2009720810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, китай, в мире