https://ria.ru/20250415/kitay-2011323778.html

Китай пожаловался на кибератаки со стороны США

Китай пожаловался на кибератаки со стороны США - РИА Новости, 15.04.2025

Китай пожаловался на кибератаки со стороны США

Пекин призывает США прекратить осуществлять кибератаки против Китая, китайская сторона будет принимать активные меры по защите своей кибербезопасности, заявил... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:26:00+03:00

2025-04-15T11:26:00+03:00

2025-04-15T13:58:00+03:00

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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Пекин призывает США прекратить осуществлять кибератаки против Китая, китайская сторона будет принимать активные меры по защите своей кибербезопасности, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее управление общественной безопасности китайского города Харбина объявило в розыск трех агентов Агентства национальной безопасности (АНБ) США по делу о киберугрозах. В документе управления, распространенном Центральным телевидением Китая во вторник, отмечалось, что такое решение было принято "в целях пресечения преступлений, связанных с кибератаками и хищением конфиденциальной информации иностранными силами", а также "в целях эффективной защиты национальной кибербезопасности, безопасности жизни и имущества людей". За информацию о подозреваемых правоохранители объявили вознаграждение. "Мы призываем США занять ответственную позицию в вопросах кибербезопасности, прекратить кибератаки против Китая", - сказал Линь Цзянь, комментируя соответствующую информацию, добавив, что китайская сторона осуждает вышеупомянутые злонамеренные действия властей США. Дипломат подчеркнул, что "Китай продолжит принимать активные меры по защите своей кибербезопасности". Линь Цзянь отметил, что ранее США провели кибератаки на информационную систему мероприятий и ключевую информационную инфраструктуру во время проведения зимних Азиатских игр, проходивших в Харбине в феврале этого года.

https://ria.ru/20250105/kitaj-1992538941.html

https://ria.ru/20250408/kitay-2009931565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, китай, харбин, агентство национальной безопасности сша, введение трампом пошлин на импорт