Суд в Кишиневе рассмотрит вопрос об отмене ареста главы Гагаузии
Апелляционная палата Кишинева рассматривает запрос об отмене ареста Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева рассматривает запрос прокуроров о пересмотре решения районного суда, отказавшего в 30-суточном аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы автономии.
Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. Согласно первоначальному постановлению, Гуцул должна была находиться в заключении до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней.
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Ранее защита Гуцул уже опротестовала решение о домашнем аресте, настаивая на полном освобождении главы автономии.
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"Сегодня Апелляционная палата Кишинева рассматривает запрос прокуроров об обжаловании решения районного суда. Прокуратура настаивает на изменении меры пресечения ", - заявил представитель пресс-службы главы Гагаузии.
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Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.️