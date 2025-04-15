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Суд в Кишиневе рассмотрит вопрос об отмене ареста главы Гагаузии - РИА Новости, 15.04.2025
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14:46 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/kishinev-2011366573.html
Суд в Кишиневе рассмотрит вопрос об отмене ареста главы Гагаузии
Суд в Кишиневе рассмотрит вопрос об отмене ареста главы Гагаузии - РИА Новости, 15.04.2025
Суд в Кишиневе рассмотрит вопрос об отмене ареста главы Гагаузии
Апелляционная палата Кишинева рассматривает запрос прокуроров о пересмотре решения районного суда, отказавшего в 30-суточном аресте главы Гагаузии Евгении... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:46:00+03:00
2025-04-15T14:46:00+03:00
в мире
кишинев
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева рассматривает запрос прокуроров о пересмотре решения районного суда, отказавшего в 30-суточном аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы автономии. Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. Согласно первоначальному постановлению, Гуцул должна была находиться в заключении до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. Ранее защита Гуцул уже опротестовала решение о домашнем аресте, настаивая на полном освобождении главы автономии. "Сегодня Апелляционная палата Кишинева рассматривает запрос прокуроров об обжаловании решения районного суда. Прокуратура настаивает на изменении меры пресечения ", - заявил представитель пресс-службы главы Гагаузии. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.️
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011188312.html
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в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Суд в Кишиневе рассмотрит вопрос об отмене ареста главы Гагаузии

Апелляционная палата Кишинева рассматривает запрос об отмене ареста Гуцул

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева рассматривает запрос прокуроров о пересмотре решения районного суда, отказавшего в 30-суточном аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы автономии.
Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. Согласно первоначальному постановлению, Гуцул должна была находиться в заключении до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней.
Евгения Гуцул в суде. 14 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Гуцул заявила об ограничении в праве общаться со СМИ
14 апреля, 16:37
Ранее защита Гуцул уже опротестовала решение о домашнем аресте, настаивая на полном освобождении главы автономии.
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"Сегодня Апелляционная палата Кишинева рассматривает запрос прокуроров об обжаловании решения районного суда. Прокуратура настаивает на изменении меры пресечения ", - заявил представитель пресс-службы главы Гагаузии.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Гуцул ответила на решение КС Молдавии ограничить права Гагаузии
14 апреля, 16:36
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.️
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Адвокат рассказала о введенных судом ограничениях в отношении Гуцул
14 апреля, 11:57
 
В миреКишиневГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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