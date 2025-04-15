https://ria.ru/20250415/kishinev-2011366573.html

Суд в Кишиневе рассмотрит вопрос об отмене ареста главы Гагаузии

Суд в Кишиневе рассмотрит вопрос об отмене ареста главы Гагаузии - РИА Новости, 15.04.2025

Суд в Кишиневе рассмотрит вопрос об отмене ареста главы Гагаузии

Апелляционная палата Кишинева рассматривает запрос прокуроров о пересмотре решения районного суда, отказавшего в 30-суточном аресте главы Гагаузии Евгении... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:46:00+03:00

2025-04-15T14:46:00+03:00

2025-04-15T14:46:00+03:00

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кишинев

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евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева рассматривает запрос прокуроров о пересмотре решения районного суда, отказавшего в 30-суточном аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы автономии. Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. Согласно первоначальному постановлению, Гуцул должна была находиться в заключении до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. Ранее защита Гуцул уже опротестовала решение о домашнем аресте, настаивая на полном освобождении главы автономии. "Сегодня Апелляционная палата Кишинева рассматривает запрос прокуроров об обжаловании решения районного суда. Прокуратура настаивает на изменении меры пресечения ", - заявил представитель пресс-службы главы Гагаузии. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.️

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011188312.html

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html

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