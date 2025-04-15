https://ria.ru/20250415/kiev-2011471319.html

Киевский режим пакостит по всем направлениям, заявили в Госдуме

Киевский режим пакостит по всем направлениям, заявили в Госдуме - РИА Новости, 15.04.2025

Киевский режим пакостит по всем направлениям, заявили в Госдуме

Киевский режим действует исподтишка, пакостит по всем направлениям, чтобы потом, получив ответ от России, "верещать" на всю Европу, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T22:59:00+03:00

2025-04-15T22:59:00+03:00

2025-04-15T22:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

европа

курская область

алексей журавлев

александр хинштейн

госдума рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Киевский режим действует исподтишка, пакостит по всем направлениям, чтобы потом, получив ответ от России, "верещать" на всю Европу, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что 24 многоквартирных дома пострадали после удара по Курску беспилотниками, три из них достаточно серьезно. Кроме того, он сообщил, что различные повреждения получили 37 частных домовладений, пять из них выгорели, а также был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников. "Киевский режим действует исподтишка, пакостит по всем направлениям, чтобы потом, в очередной раз получив в ответ по зубам от России, привычно верещать на всю Европу: а нас за что? Конечно, есть за что, и конечно, мы припомним им все, что взорвали, и я уверен, будет это очень скоро", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что об Украине следует судить по делам, а не по словам, "плести которые выходцы из "Квартала-95" - большие мастера". По его словам, они "врут, как дышат", выдумывая несуществующие военные преступления и рассказывая о том, как очень хотели бы заключить мир. "Но каждый день по российским объектам летят ударные дроны, а в наших городах организуются теракты - это ведь точно не от стремления поскорее прекратить боевые действия", - добавил он.

https://ria.ru/20250414/ukraine-2011170908.html

https://ria.ru/20250415/tramp-2011398975.html

россия

европа

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, курская область, алексей журавлев , александр хинштейн, госдума рф, украина, в мире