https://ria.ru/20250415/kiev-2011392538.html

Посольство США в Киеве сделало неожиданное заявление о визах для украинцев

Посольство США в Киеве сделало неожиданное заявление о визах для украинцев - РИА Новости, 15.04.2025

Посольство США в Киеве сделало неожиданное заявление о визах для украинцев

Посольство США в Киеве в соцсетях опубликовало короткую видеозапись с предупреждениями о возможности аннулировать визы. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:42:00+03:00

2025-04-15T16:42:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Посольство США в Киеве в соцсетях опубликовало короткую видеозапись с предупреждениями о возможности аннулировать визы. "Ваша виза просрочена", "ваша виза отозвана", "вы должны уехать", — гласят надписи на странице дипмиссии, под которыми указано авторство госсекретаря США Марко Рубио.Посольство следом опубликовало еще один короткий ролик, в котором также приводятся слова Рубио. "Посещение Америки — это не право. Это привилегия, которая распространяется лишь на тех, кто уважает наши законы и ценности", — подчеркнул он. Ранее в апреле агентство Reuters передавало со ссылкой на представителя Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, что американские власти по ошибке разослали некоторым украинцам, находящимся в Соединенных Штатах по гуманитарной программе, электронные письма с требованием покинуть страну в течение семи дней. В марте агентство сообщало со ссылкой на чиновника администрации США и другие информированные источники, что администрация президента Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев. Позднее Белый дом это опроверг.

https://ria.ru/20250412/ssha-2010776493.html

https://ria.ru/20250406/ukraina-2009593596.html

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"Ваша виза отозвана." Надписи из видеоролика на странице дипмиссии США в Киеве "Ваша виза отозвана." Надписи из видеоролика на странице дипмиссии США в Киеве 2025-04-15T16:42 true PT0M20S

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в мире, сша, киев, россия, марко рубио, дональд трамп