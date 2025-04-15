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Посольство США в Киеве сделало неожиданное заявление о визах для украинцев - РИА Новости, 15.04.2025
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16:42 15.04.2025 (обновлено: 17:08 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/kiev-2011392538.html
Посольство США в Киеве сделало неожиданное заявление о визах для украинцев
Посольство США в Киеве сделало неожиданное заявление о визах для украинцев - РИА Новости, 15.04.2025
Посольство США в Киеве сделало неожиданное заявление о визах для украинцев
Посольство США в Киеве в соцсетях опубликовало короткую видеозапись с предупреждениями о возможности аннулировать визы. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:42:00+03:00
2025-04-15T17:08:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Посольство США в Киеве в соцсетях опубликовало короткую видеозапись с предупреждениями о возможности аннулировать визы. &quot;Ваша виза просрочена&quot;, &quot;ваша виза отозвана&quot;, &quot;вы должны уехать&quot;, — гласят надписи на странице дипмиссии, под которыми указано авторство госсекретаря США Марко Рубио.Посольство следом опубликовало еще один короткий ролик, в котором также приводятся слова Рубио. "Посещение Америки — это не право. Это привилегия, которая распространяется лишь на тех, кто уважает наши законы и ценности", — подчеркнул он. Ранее в апреле агентство Reuters передавало со ссылкой на представителя Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, что американские власти по ошибке разослали некоторым украинцам, находящимся в Соединенных Штатах по гуманитарной программе, электронные письма с требованием покинуть страну в течение семи дней. В марте агентство сообщало со ссылкой на чиновника администрации США и другие информированные источники, что администрация президента Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев. Позднее Белый дом это опроверг.
https://ria.ru/20250412/ssha-2010776493.html
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"Ваша виза отозвана." Надписи из видеоролика на странице дипмиссии США в Киеве
"Ваша виза отозвана." Надписи из видеоролика на странице дипмиссии США в Киеве
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в мире, сша, киев, россия, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Киев, Россия, Марко Рубио, Дональд Трамп
Посольство США в Киеве сделало неожиданное заявление о визах для украинцев

Посольство США в Киеве намекнуло украинцам, что их визы могут аннулировать

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Посольство США в Киеве в соцсетях опубликовало короткую видеозапись с предупреждениями о возможности аннулировать визы.
«

"Ваша виза просрочена", "ваша виза отозвана", "вы должны уехать", — гласят надписи на странице дипмиссии, под которыми указано авторство госсекретаря США Марко Рубио.

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Посольство следом опубликовало еще один короткий ролик, в котором также приводятся слова Рубио.
"Посещение Америки — это не право. Это привилегия, которая распространяется лишь на тех, кто уважает наши законы и ценности", — подчеркнул он.
Ранее в апреле агентство Reuters передавало со ссылкой на представителя Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, что американские власти по ошибке разослали некоторым украинцам, находящимся в Соединенных Штатах по гуманитарной программе, электронные письма с требованием покинуть страну в течение семи дней.
В марте агентство сообщало со ссылкой на чиновника администрации США и другие информированные источники, что администрация президента Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев. Позднее Белый дом это опроверг.
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