https://ria.ru/20250415/khinshteyn-2011365275.html

Хинштейн рассказал о размещении людей в ПВР после атаки ВСУ

Хинштейн рассказал о размещении людей в ПВР после атаки ВСУ - РИА Новости, 15.04.2025

Хинштейн рассказал о размещении людей в ПВР после атаки ВСУ

Более 200 человек в Курске были размещены в ПВР после атаки украинских беспилотников в ночь на вторник, сейчас там осталось меньше половины, сообщил врио... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:01:00+03:00

2025-04-15T15:01:00+03:00

2025-04-15T15:01:00+03:00

происшествия

курск

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Более 200 человек в Курске были размещены в ПВР после атаки украинских беспилотников в ночь на вторник, сейчас там осталось меньше половины, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Проверил, как людей временно разместили в ПВР: ночью их экстренно эвакуировали в ближайшие три школы. Первоначально размещено было немногим более 200 человек, сейчас осталось меньше половины, кого-то уже забрали родственники", - сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале. По словам главы региона, во всех школах оперативно были развернуты пункты помощи, с рассвета начали работать социальные службы, сотрудники администрации и правоохранители. "Везде с первых минут дежурят бригады медиков, людям оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил Хинштейн. Глава региона заверил, что всех накормили и обеспечили вещами, потому что "что многие покидали квартиры, в чем были". "Поражён мужеством людей, их сплоченностью: они все, как одна большая семья, друг друга поддерживают", - отметил Хинштейн. Ранее региональные власти сообщали, что Курск подвергся массированной атаке беспилотнков ВСУ. Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников.

https://ria.ru/20250415/kursk-2011357708.html

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происшествия, курск, александр хинштейн, вооруженные силы украины