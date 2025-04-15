Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал о размещении людей в ПВР после атаки ВСУ - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/khinshteyn-2011365275.html
Хинштейн рассказал о размещении людей в ПВР после атаки ВСУ
Хинштейн рассказал о размещении людей в ПВР после атаки ВСУ - РИА Новости, 15.04.2025
Хинштейн рассказал о размещении людей в ПВР после атаки ВСУ
Более 200 человек в Курске были размещены в ПВР после атаки украинских беспилотников в ночь на вторник, сейчас там осталось меньше половины, сообщил врио... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:01:00+03:00
2025-04-15T15:01:00+03:00
происшествия
курск
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011311384_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_88a9638605d74d5505985e24def5838a.jpg
КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Более 200 человек в Курске были размещены в ПВР после атаки украинских беспилотников в ночь на вторник, сейчас там осталось меньше половины, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Проверил, как людей временно разместили в ПВР: ночью их экстренно эвакуировали в ближайшие три школы. Первоначально размещено было немногим более 200 человек, сейчас осталось меньше половины, кого-то уже забрали родственники", - сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале. По словам главы региона, во всех школах оперативно были развернуты пункты помощи, с рассвета начали работать социальные службы, сотрудники администрации и правоохранители. "Везде с первых минут дежурят бригады медиков, людям оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил Хинштейн. Глава региона заверил, что всех накормили и обеспечили вещами, потому что "что многие покидали квартиры, в чем были". "Поражён мужеством людей, их сплоченностью: они все, как одна большая семья, друг друга поддерживают", - отметил Хинштейн. Ранее региональные власти сообщали, что Курск подвергся массированной атаке беспилотнков ВСУ. Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников.
https://ria.ru/20250415/kursk-2011357708.html
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011311384_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_917979ed06a923bcc5259fa042afc254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курск, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн рассказал о размещении людей в ПВР после атаки ВСУ

Хинштейн: более 200 человек в Курске разместили в ПВР после атаки БПЛА

© Фото : Сергей Котляров/TelegramПоследствия атаки ВСУ по жилым домам в Курске
Последствия атаки ВСУ по жилым домам в Курске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Сергей Котляров/Telegram
Последствия атаки ВСУ по жилым домам в Курске
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Более 200 человек в Курске были размещены в ПВР после атаки украинских беспилотников в ночь на вторник, сейчас там осталось меньше половины, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Проверил, как людей временно разместили в ПВР: ночью их экстренно эвакуировали в ближайшие три школы. Первоначально размещено было немногим более 200 человек, сейчас осталось меньше половины, кого-то уже забрали родственники", - сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, во всех школах оперативно были развернуты пункты помощи, с рассвета начали работать социальные службы, сотрудники администрации и правоохранители.
"Везде с первых минут дежурят бригады медиков, людям оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил Хинштейн.
Глава региона заверил, что всех накормили и обеспечили вещами, потому что "что многие покидали квартиры, в чем были".
"Поражён мужеством людей, их сплоченностью: они все, как одна большая семья, друг друга поддерживают", - отметил Хинштейн.
Ранее региональные власти сообщали, что Курск подвергся массированной атаке беспилотнков ВСУ. Мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников.
Последствия атаки украинского беспилотника по девятиэтажке в Курске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Жители Курска, чье имущество пострадало от атаки БПЛА ВСУ, получат выплаты
Вчера, 14:08
 
ПроисшествияКурскАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала