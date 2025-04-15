https://ria.ru/20250415/khezbolla-2011386492.html
Израиль ликвидировал одного из командиров "Хезболлы" в Ливане
Израиль ликвидировал одного из командиров "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 15.04.2025
Израиль ликвидировал одного из командиров "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации на юге Ливана одного из командиров сил специального назначения движения "Хезболлах". РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:10:00+03:00
2025-04-15T16:10:00+03:00
2025-04-15T16:10:00+03:00
в мире
ливан
израиль
бейрут
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975970851_134:36:1094:576_1920x0_80_0_0_7baf4f74c6d15c7a146b1c65909ff123.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации на юге Ливана одного из командиров сил специального назначения движения "Хезболлах". "Ранее во вторник ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил командира взвода сил специального назначения "Хезболлах" в районе Айтаруна на юге Ливана", - говорится в сообщении. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.
https://ria.ru/20250316/udar-2005293948.html
ливан
израиль
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975970851_152:0:1049:673_1920x0_80_0_0_39691b2bb8fed4b6f0b334c7998eb7c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль ликвидировал одного из командиров "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров сил "Хезболлы" на юге Ливана