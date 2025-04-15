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Израиль ликвидировал одного из командиров "Хезболлы" в Ливане

Израиль ликвидировал одного из командиров "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 15.04.2025

Израиль ликвидировал одного из командиров "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации на юге Ливана одного из командиров сил специального назначения движения "Хезболлах". РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:10:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации на юге Ливана одного из командиров сил специального назначения движения "Хезболлах". "Ранее во вторник ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил командира взвода сил специального назначения "Хезболлах" в районе Айтаруна на юге Ливана", - говорится в сообщении. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.

https://ria.ru/20250316/udar-2005293948.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году