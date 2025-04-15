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Президент Ливана заявил, что "Хезболла" может быть интегрирована в армию - РИА Новости, 15.04.2025
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15:58 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/khezbolla-2011383901.html
Президент Ливана заявил, что "Хезболла" может быть интегрирована в армию
Президент Ливана заявил, что "Хезболла" может быть интегрирована в армию - РИА Новости, 15.04.2025
Президент Ливана заявил, что "Хезболла" может быть интегрирована в армию
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" могут быть интегрированы в состав вооруженных сил Ливана, но не как отдельное подразделение, заявил президент Ливана... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:58:00+03:00
2025-04-15T15:58:00+03:00
в мире
ливан
джозеф аун
хезболла
аль-хашд аш-шааби
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БЕЙРУТ, 15 апр - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" могут быть интегрированы в состав вооруженных сил Ливана, но не как отдельное подразделение, заявил президент Ливана Джозеф Аун в интервью панарабскому изданию Al-Araby Al-Jadeed. "Бойцы "Хезболлах" могут вступить в ряды армии и адаптироваться так же, как это было в конце войны (гражданской войны в Ливане в 1975 - 1990 года - ред.) с рядом партий",- цитирует слова президента издание. Ливанский лидер при этом отметил, что Ливан не будет повторять иракский сценарий, где шиитское ополчение в лице "Аль-Хашд Аш-Шааби" интегрировалось в ряды вооруженных сил, как отдельное подразделение. Аун также рассказал, что армия на юге Ливана выполняет свои задачи и продолжает поиск и обнаружение военных объектов и складов с оружием без какого либо противодействия со стороны "Хезболлах". Ливанский президент выразил надежду, что в 2025 году армия станет монополистом на владение оружием в стране.
https://ria.ru/20250328/ssha-2008032383.html
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в мире, ливан, джозеф аун, хезболла, аль-хашд аш-шааби
В мире, Ливан, Джозеф Аун, Хезболла, Аль-Хашд аш-Шааби
Президент Ливана заявил, что "Хезболла" может быть интегрирована в армию

Президент Ливана Аун: "Хезболла" может быть интегрирована в состав армии

© РИА Новости / Михаил АлаеддинФлаги движения "Хезболла"
Флаги движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Флаги движения "Хезболла". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 15 апр - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" могут быть интегрированы в состав вооруженных сил Ливана, но не как отдельное подразделение, заявил президент Ливана Джозеф Аун в интервью панарабскому изданию Al-Araby Al-Jadeed.
«
"Бойцы "Хезболлах" могут вступить в ряды армии и адаптироваться так же, как это было в конце войны (гражданской войны в Ливане в 1975 - 1990 года - ред.) с рядом партий",- цитирует слова президента издание.
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Ливанский лидер при этом отметил, что Ливан не будет повторять иракский сценарий, где шиитское ополчение в лице "Аль-Хашд Аш-Шааби" интегрировалось в ряды вооруженных сил, как отдельное подразделение.
Аун также рассказал, что армия на юге Ливана выполняет свои задачи и продолжает поиск и обнаружение военных объектов и складов с оружием без какого либо противодействия со стороны "Хезболлах". Ливанский президент выразил надежду, что в 2025 году армия станет монополистом на владение оружием в стране.
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В миреЛиванДжозеф АунХезболлаАль-Хашд аш-Шааби
 
 
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