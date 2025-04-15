https://ria.ru/20250415/khamas-2011425165.html
ХАМАС потеряло связь с группой, удерживающей гражданина США
ХАМАС потеряло связь с группой, удерживающей гражданина США - РИА Новости, 15.04.2025
ХАМАС потеряло связь с группой, удерживающей гражданина США
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что потеряли связь с группой, которая удерживает в секторе Газа израильского... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:11:00+03:00
2025-04-15T18:11:00+03:00
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КАИР, 15 апр - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что потеряли связь с группой, которая удерживает в секторе Газа израильского заложника-военнослужащего Идана Александера, имеющего гражданство США."Мы объявляем, что потеряли связь с группой, держащей солдата Идана Александера, после прямого обстрела места их нахождения. Продолжаем попытки добраться до них", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.Два дня назад бригады "Аль-Кассам" опубликовали видео с живым Александером.В середине марта ХАМАС сообщало о согласии отпустить Александера и передать тела четырех погибших пленных с двойным гражданством, однако обмен с Израилем тогда не состоялся.
https://ria.ru/20250415/khamas-2011388111.html
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в мире, сша, израиль, хамас, палестина, сектор газа
В мире, США, Израиль, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
ХАМАС потеряло связь с группой, удерживающей гражданина США
ХАМАС потеряло связь с группой, удерживающей в заложниках гражданина США