https://ria.ru/20250415/kellog-2011352686.html

Глава парламента Крыма прокомментировал идею Келлога по Украине

Глава парламента Крыма прокомментировал идею Келлога по Украине - РИА Новости, 15.04.2025

Глава парламента Крыма прокомментировал идею Келлога по Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал недопустимым развитием событий идею спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:38:00+03:00

2025-04-15T13:38:00+03:00

2025-04-15T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

кит келлог

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал недопустимым развитием событий идею спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о разделении западными странами Украины на зоны контроля. Ранее Келлог в интервью британской газете Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля - по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой войны, но без наземных сил США. По задумке Келлога, британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве "силы перестраховки". Между ними и российскими силами могли бы быть "украинские силы и буферная зона". Он также предложил установить по линии фронта примерно 30-километровую демилитаризованную зону. "Пусть они фантазируют как хотят. А позиция России чётко обозначена, что силы НАТО на территории бывшей Украины — это по сути ее оккупация. Для нас это красная линия, совершенно недопустимое развитие событий. Любые другие форматы — только по согласованию с Россией", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Украина утратила субъектность и превратилась в "страну-овощ, которая не может существовать без финансовой подпитки, а сам украинский народ разбалансирован". "Если бы у мирового сообщества хватило бы мужества признать это, выработать новый формат для этой территории с учетом интересов России, - это было бы лучше всего. Как говорят, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас, а именно второго варианта желает Украине Европа. Они хотят нам устроить бесконечный ужас в виде постоянно кровоточащей Украины, которая не давала бы нам спокойно развиваться",- сказал глава парламента. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял тогда российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250412/kellog-2010886427.html

https://ria.ru/20250412/kellog-2010830498.html

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), кит келлог, владимир константинов, россия, украина, европа, дональд трамп, в мире