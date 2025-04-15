Глава парламента Крыма прокомментировал идею Келлога по Украине
Глава парламента Крыма Константинов назвал идею Келлога недопустимым исходом
Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал недопустимым развитием событий идею спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о разделении западными странами Украины на зоны контроля.
Ранее Келлог в интервью британской газете Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля - по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой войны, но без наземных сил США. По задумке Келлога, британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве "силы перестраховки". Между ними и российскими силами могли бы быть "украинские силы и буферная зона". Он также предложил установить по линии фронта примерно 30-километровую демилитаризованную зону.
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"Пусть они фантазируют как хотят. А позиция России чётко обозначена, что силы НАТО на территории бывшей Украины — это по сути ее оккупация. Для нас это красная линия, совершенно недопустимое развитие событий. Любые другие форматы — только по согласованию с Россией", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Украина утратила субъектность и превратилась в "страну-овощ, которая не может существовать без финансовой подпитки, а сам украинский народ разбалансирован".
"Если бы у мирового сообщества хватило бы мужества признать это, выработать новый формат для этой территории с учетом интересов России, - это было бы лучше всего. Как говорят, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас, а именно второго варианта желает Украине Европа. Они хотят нам устроить бесконечный ужас в виде постоянно кровоточащей Украины, которая не давала бы нам спокойно развиваться",- сказал глава парламента.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял тогда российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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