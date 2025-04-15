https://ria.ru/20250415/kansk-2011277837.html

Психические отклонения у матери-убийце из Канска были замечены до родов

Психические отклонения у матери-убийце из Канска были замечены до родов - РИА Новости, 15.04.2025

Психические отклонения у матери-убийце из Канска были замечены до родов

Психические отклонения у матери трех убитых топором детей из Канска Красноярского края были замечены до родов последнего малыша, но не были приняты во внимание... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T04:49:00+03:00

2025-04-15T04:49:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Психические отклонения у матери трех убитых топором детей из Канска Красноярского края были замечены до родов последнего малыша, но не были приняты во внимание во время профилактической работы со семьей, сообщает краевая прокуратура. "Нездоровое поведение женщины было замечено незадолго до родов во время госпитализации в связи с сохранением беременности. Несмотря на наличие сведений о психическом заболевании матери, это не было учтено в профилактической работе с семьей", - говорится в сообщении. В понедельник региональный СК сообщил, что в частном доме на улице Герцена в Канске были обнаружены трое погибших детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела: четырехлетняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. В отношении 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына. Мать – домохозяйка, состоит на учете у психиатра. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что у нее параноидальная шизофрения. Позже в СК РФ сообщили, что следствием возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.

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происшествия, канск, россия, следственный комитет россии (ск рф)