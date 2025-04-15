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Четвертый ребенок матери, зарубившей троих детей, был свидетелем убийства - РИА Новости, 15.04.2025
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04:47 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/kansk-2011277676.html
Четвертый ребенок матери, зарубившей троих детей, был свидетелем убийства
Четвертый ребенок матери, зарубившей троих детей, был свидетелем убийства - РИА Новости, 15.04.2025
Четвертый ребенок матери, зарубившей троих детей, был свидетелем убийства
Четвертой ребенок матери из красноярского Канска, которая, по версии следствия, зарубила топором троих своих детей, во время расправы был в школе, а когда... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T04:47:00+03:00
2025-04-15T04:47:00+03:00
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Четвертой ребенок матери из красноярского Канска, которая, по версии следствия, зарубила топором троих своих детей, во время расправы был в школе, а когда вернулся - стал свидетелем произошедшего, сообщает краевая прокуратура. В понедельник региональный СК сообщил, что в частном доме на улице Герцена в Канске были обнаружены трое погибших детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела: четырехлетняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. В отношении 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына. Мать - домохозяйка, состоит на учете у психиатра. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что у нее параноидальная шизофрения. Также ранее сообщалось, что четвертый ребенок, в момент убийства был у ее родителей. "Во время трагедии четвертый ребенок - семилетний мальчик - находился в школе. Вернувшись домой, он стал свидетелем последствий жестокой расправы, затем мать отвела его к своим родителям и рассказала о произошедшем", - говорится в сообщении. В краевой прокуратуре уточняют, что сейчас ребенок находится у бабушки, ему оказана психологическая помощь.
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происшествия, ураган в сибири
Происшествия, Ураган в Сибири
Четвертый ребенок матери, зарубившей троих детей, был свидетелем убийства

Четвертый ребенок матери из Канска, зарубившей детей, был свидетелем убийства

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramЖенщина, обвиняемая в убийстве троих детей в красноярском Канске
Женщина, обвиняемая в убийстве троих детей в красноярском Канске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Четвертой ребенок матери из красноярского Канска, которая, по версии следствия, зарубила топором троих своих детей, во время расправы был в школе, а когда вернулся - стал свидетелем произошедшего, сообщает краевая прокуратура.
В понедельник региональный СК сообщил, что в частном доме на улице Герцена в Канске были обнаружены трое погибших детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела: четырехлетняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. В отношении 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына. Мать - домохозяйка, состоит на учете у психиатра. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что у нее параноидальная шизофрения. Также ранее сообщалось, что четвертый ребенок, в момент убийства был у ее родителей.
"Во время трагедии четвертый ребенок - семилетний мальчик - находился в школе. Вернувшись домой, он стал свидетелем последствий жестокой расправы, затем мать отвела его к своим родителям и рассказала о произошедшем", - говорится в сообщении.
В краевой прокуратуре уточняют, что сейчас ребенок находится у бабушки, ему оказана психологическая помощь.
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