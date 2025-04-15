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Песков назвал слова Каллас о Дне Победы жесткими - РИА Новости, 15.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:19 15.04.2025 (обновлено: 13:48 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/kallas-2011348590.html
Песков назвал слова Каллас о Дне Победы жесткими
Песков назвал слова Каллас о Дне Победы жесткими - РИА Новости, 15.04.2025
Песков назвал слова Каллас о Дне Победы жесткими
В Москве назвали слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, высказавшейся о присутствии стран Евросоюза в России 9 мая, весьма и весьма жесткими, сообщил журналистам РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:19:00+03:00
2025-04-15T13:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
кайя каллас
москва
европа
дмитрий песков
евросоюз
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Москве назвали слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, высказавшейся о присутствии стран Евросоюза в России 9 мая, весьма и весьма жесткими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается упомянутой вами госпожи Каллас, то мы обращаем внимание на ее весьма и весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными и не нам давать оценку этим угрозам. Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государству, которым она угрожает. И как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о призывах главы дипломатии ЕС Каи Каллас от кандидатов на вступление в ЕС не участвовать в праздновании 80-летия Победы в России.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас негативно высказалась о присутствии стран Евросоюза, а также стран-кандидатов в ЕС на параде 9 мая в Москве.
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россия, кайя каллас, москва, европа, дмитрий песков, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Кайя Каллас, Москва, Европа, Дмитрий Песков, Евросоюз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков назвал слова Каллас о Дне Победы жесткими

Песков назвал слова Каллас о присутствии стран ЕС в России 9 мая жесткими

© AP Photo / Omar HavanaКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Omar Havana
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Москве назвали слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, высказавшейся о присутствии стран Евросоюза в России 9 мая, весьма и весьма жесткими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается упомянутой вами госпожи Каллас, то мы обращаем внимание на ее весьма и весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными и не нам давать оценку этим угрозам. Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государству, которым она угрожает. И как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о призывах главы дипломатии ЕС Каи Каллас от кандидатов на вступление в ЕС не участвовать в праздновании 80-летия Победы в России.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас негативно высказалась о присутствии стран Евросоюза, а также стран-кандидатов в ЕС на параде 9 мая в Москве.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКайя КалласМоскваЕвропаДмитрий ПесковЕвросоюз80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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