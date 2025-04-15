https://ria.ru/20250415/kallas-2011287080.html

Володин призвал отдать Каллас под трибунал

Володин призвал отдать Каллас под трибунал - РИА Новости, 15.04.2025

Володин призвал отдать Каллас под трибунал

Глава евродипломатии Кая Каллас должна быть отстранена от должности и предстать перед трибуналом ООН, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T08:04:00+03:00

2025-04-15T08:04:00+03:00

2025-04-15T11:55:00+03:00

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кайя каллас

вячеслав володин

в мире

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас должна быть отстранена от должности и предстать перед трибуналом ООН, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН", — говорится в публикации.По мнению Володина, "отбитая русофобка" не только перешла к угрозам, но и ставит ультиматумы даже странам, планирующим вступить в ЕС, требуя от их представителей не приезжать в Россию на празднование мероприятий в честь юбилея Победы. Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма, пояснил председатель Госдумы.Володин подчеркнул, что (мир. — Прим. ред.) спасенный советским многонациональным народом ценой 27 миллионов жизней <...>, а также странами антигитлеровской коалиции, потерявшими более 800 тысяч человек, должен всегда помнить и чтить память о них.Председатель Госдумы заявил, что политикам нельзя прощать только одну ошибку — осквернение памяти тех, благодаря кому мы сейчас живем."Время придет, когда она и ей подобные будут отвечать за свои действия по осквернению памяти героев, спасших мир. Наш долг — защитить их", — резюмировал он.В России принят закон о запрете реабилитации нацизма и действуют нормы, которые позволяют привлечь к ответственности таких, как Каллас, напомнил Володин.

https://ria.ru/20250413/kallas-2010969215.html

https://ria.ru/20250411/lavrov-2010658088.html

https://ria.ru/20250415/kallas-2011280175.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оон, кайя каллас, вячеслав володин, в мире