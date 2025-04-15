https://ria.ru/20250415/kallas-2011287080.html
Володин призвал отдать Каллас под трибунал
Володин призвал отдать Каллас под трибунал - РИА Новости, 15.04.2025
Володин призвал отдать Каллас под трибунал
Глава евродипломатии Кая Каллас должна быть отстранена от должности и предстать перед трибуналом ООН, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T08:04:00+03:00
2025-04-15T08:04:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас должна быть отстранена от должности и предстать перед трибуналом ООН, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН", — говорится в публикации.По мнению Володина, "отбитая русофобка" не только перешла к угрозам, но и ставит ультиматумы даже странам, планирующим вступить в ЕС, требуя от их представителей не приезжать в Россию на празднование мероприятий в честь юбилея Победы. Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма, пояснил председатель Госдумы.Володин подчеркнул, что (мир. — Прим. ред.) спасенный советским многонациональным народом ценой 27 миллионов жизней <...>, а также странами антигитлеровской коалиции, потерявшими более 800 тысяч человек, должен всегда помнить и чтить память о них.Председатель Госдумы заявил, что политикам нельзя прощать только одну ошибку — осквернение памяти тех, благодаря кому мы сейчас живем."Время придет, когда она и ей подобные будут отвечать за свои действия по осквернению памяти героев, спасших мир. Наш долг — защитить их", — резюмировал он.В России принят закон о запрете реабилитации нацизма и действуют нормы, которые позволяют привлечь к ответственности таких, как Каллас, напомнил Володин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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оон, кайя каллас, вячеслав володин, в мире
ООН, Кайя Каллас, Вячеслав Володин, В мире
Володин призвал отдать Каллас под трибунал
Володин призвал отстранить Каллас от должности и отдать под трибунал
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
Глава евродипломатии Кая Каллас должна быть отстранена от должности и предстать перед трибуналом ООН, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
.
"Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН", — говорится в публикации.
По мнению Володина, "отбитая русофобка" не только перешла к угрозам, но и ставит ультиматумы даже странам, планирующим вступить в ЕС, требуя от их представителей не приезжать в Россию на празднование мероприятий в честь юбилея Победы. Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма, пояснил председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что (мир. — Прим. ред.) спасенный советским многонациональным народом ценой 27 миллионов жизней <...>, а также странами антигитлеровской коалиции, потерявшими более 800 тысяч человек, должен всегда помнить и чтить память о них.
Председатель Госдумы заявил, что политикам нельзя прощать только одну ошибку — осквернение памяти тех, благодаря кому мы сейчас живем.
"Время придет, когда она и ей подобные будут отвечать за свои действия по осквернению памяти героев, спасших мир. Наш долг — защитить их", — резюмировал он.
В России принят закон о запрете реабилитации нацизма и действуют нормы, которые позволяют привлечь к ответственности таких, как Каллас, напомнил Володин.