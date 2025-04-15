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"Пришлось сдаться": раскрыт громкий провал авантюры Каллас против России - РИА Новости, 15.04.2025
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05:26 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/kallas-2011280175.html
"Пришлось сдаться": раскрыт громкий провал авантюры Каллас против России
"Пришлось сдаться": раскрыт громкий провал авантюры Каллас против России - РИА Новости, 15.04.2025
"Пришлось сдаться": раскрыт громкий провал авантюры Каллас против России
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, столкнувшись с провалом своей рискованной авантюры по Украине, была вынуждена отступить и стать более прагматичной,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T05:26:00+03:00
2025-04-15T05:26:00+03:00
в мире
украина
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италия
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
нато
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, столкнувшись с провалом своей рискованной авантюры по Украине, была вынуждена отступить и стать более прагматичной, осознав, что ее план создать фонд в 40 миллиардов евро для военной помощи Киеву не будет реализован, пишет испанской издание Público."Каллас, одна из самых ярых европейских критиков России, решилась на рискованную авантюру, которая обернулась против нее", — говорится в материале.Как указывает издание, против плана Каллас, которую еще до назначения критиковали за "одержимость" Россией, выступили Франция, Италия и Испания."В итоге главе евродипломатии пришлось сдаться и проявить прагматизм, столкнувшись с доказательствами того, что ее план-максимум не увенчается успехом", — пишет автор статьи.После этого, как отмечает издание, Каллас выступила с минимальным предложением: отправить Украине два миллиона снарядов на сумму в пять миллиардов евро за счет добровольных взносов со стороны стран-членов ЕС."Некоторые государства-члены, такие как Нидерланды, считают, что некоторые из их партнеров по ЕС не проявляют достаточной солидарности по отношению к Украине. Это будет одна из главных дискуссий на предстоящем заседании Совета по иностранным делам, от которого не ожидается никаких важных решений, — заключает автор статьи.Двадцатого марта итальянская газета Stampa сообщила, что объем фонда военной помощи Украине, который страны Евросоюза готовятся утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с 40 до 5 миллиардов евро. На саммите ЕС Каллас, как писало издание, "пришлось иметь дело с провалом ее плана".Сама глава евродипломатии по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС заявила, что надеется достичь прогресса по своей инициативе.Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
https://ria.ru/20250410/detali-2010543215.html
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010658088.html
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в мире, украина, россия, италия, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Италия, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
"Пришлось сдаться": раскрыт громкий провал авантюры Каллас против России

Publico: Кае Каллас пришлось отказаться от плана создания фонда для Украины

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, столкнувшись с провалом своей рискованной авантюры по Украине, была вынуждена отступить и стать более прагматичной, осознав, что ее план создать фонд в 40 миллиардов евро для военной помощи Киеву не будет реализован, пишет испанской издание Público.
"Каллас, одна из самых ярых европейских критиков России, решилась на рискованную авантюру, которая обернулась против нее", — говорится в материале.
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Как указывает издание, против плана Каллас, которую еще до назначения критиковали за "одержимость" Россией, выступили Франция, Италия и Испания.
"В итоге главе евродипломатии пришлось сдаться и проявить прагматизм, столкнувшись с доказательствами того, что ее план-максимум не увенчается успехом", — пишет автор статьи.
После этого, как отмечает издание, Каллас выступила с минимальным предложением: отправить Украине два миллиона снарядов на сумму в пять миллиардов евро за счет добровольных взносов со стороны стран-членов ЕС.
"Некоторые государства-члены, такие как Нидерланды, считают, что некоторые из их партнеров по ЕС не проявляют достаточной солидарности по отношению к Украине. Это будет одна из главных дискуссий на предстоящем заседании Совета по иностранным делам, от которого не ожидается никаких важных решений, — заключает автор статьи.
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Двадцатого марта итальянская газета Stampa сообщила, что объем фонда военной помощи Украине, который страны Евросоюза готовятся утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с 40 до 5 миллиардов евро. На саммите ЕС Каллас, как писало издание, "пришлось иметь дело с провалом ее плана".
Сама глава евродипломатии по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС заявила, что надеется достичь прогресса по своей инициативе.
Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
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В миреУкраинаРоссияИталияКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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