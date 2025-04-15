"Пришлось сдаться": раскрыт громкий провал авантюры Каллас против России
Publico: Кае Каллас пришлось отказаться от плана создания фонда для Украины
© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, столкнувшись с провалом своей рискованной авантюры по Украине, была вынуждена отступить и стать более прагматичной, осознав, что ее план создать фонд в 40 миллиардов евро для военной помощи Киеву не будет реализован, пишет испанской издание Público.
"В итоге главе евродипломатии пришлось сдаться и проявить прагматизм, столкнувшись с доказательствами того, что ее план-максимум не увенчается успехом", — пишет автор статьи.
"Некоторые государства-члены, такие как Нидерланды, считают, что некоторые из их партнеров по ЕС не проявляют достаточной солидарности по отношению к Украине. Это будет одна из главных дискуссий на предстоящем заседании Совета по иностранным делам, от которого не ожидается никаких важных решений, — заключает автор статьи.
Лавров предложил перетерпеть Каллас на посту главы дипломатии ЕС
11 апреля, 11:33
Двадцатого марта итальянская газета Stampa сообщила, что объем фонда военной помощи Украине, который страны Евросоюза готовятся утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с 40 до 5 миллиардов евро. На саммите ЕС Каллас, как писало издание, "пришлось иметь дело с провалом ее плана".
Сама глава евродипломатии по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС заявила, что надеется достичь прогресса по своей инициативе.
Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России
3 апреля, 15:46