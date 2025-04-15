https://ria.ru/20250415/kallas-2011280175.html

"Пришлось сдаться": раскрыт громкий провал авантюры Каллас против России

"Пришлось сдаться": раскрыт громкий провал авантюры Каллас против России - РИА Новости, 15.04.2025

"Пришлось сдаться": раскрыт громкий провал авантюры Каллас против России

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, столкнувшись с провалом своей рискованной авантюры по Украине, была вынуждена отступить и стать более прагматичной,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T05:26:00+03:00

2025-04-15T05:26:00+03:00

2025-04-15T05:26:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, столкнувшись с провалом своей рискованной авантюры по Украине, была вынуждена отступить и стать более прагматичной, осознав, что ее план создать фонд в 40 миллиардов евро для военной помощи Киеву не будет реализован, пишет испанской издание Público."Каллас, одна из самых ярых европейских критиков России, решилась на рискованную авантюру, которая обернулась против нее", — говорится в материале.Как указывает издание, против плана Каллас, которую еще до назначения критиковали за "одержимость" Россией, выступили Франция, Италия и Испания."В итоге главе евродипломатии пришлось сдаться и проявить прагматизм, столкнувшись с доказательствами того, что ее план-максимум не увенчается успехом", — пишет автор статьи.После этого, как отмечает издание, Каллас выступила с минимальным предложением: отправить Украине два миллиона снарядов на сумму в пять миллиардов евро за счет добровольных взносов со стороны стран-членов ЕС."Некоторые государства-члены, такие как Нидерланды, считают, что некоторые из их партнеров по ЕС не проявляют достаточной солидарности по отношению к Украине. Это будет одна из главных дискуссий на предстоящем заседании Совета по иностранным делам, от которого не ожидается никаких важных решений, — заключает автор статьи.Двадцатого марта итальянская газета Stampa сообщила, что объем фонда военной помощи Украине, который страны Евросоюза готовятся утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с 40 до 5 миллиардов евро. На саммите ЕС Каллас, как писало издание, "пришлось иметь дело с провалом ее плана".Сама глава евродипломатии по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС заявила, что надеется достичь прогресса по своей инициативе.Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.

https://ria.ru/20250410/detali-2010543215.html

https://ria.ru/20250411/lavrov-2010658088.html

https://ria.ru/20250403/kallas-2009135453.html

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в мире, украина, россия, италия, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато