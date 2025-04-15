https://ria.ru/20250415/izrail-2011476135.html

Истребитель ВВС Израиля сбросил боеприпасы вблизи сектора Газа

Истребитель ВВС Израиля сбросил боеприпасы вблизи сектора Газа - РИА Новости, 15.04.2025

Истребитель ВВС Израиля сбросил боеприпасы вблизи сектора Газа

Истребитель ВВС Израиля из-за технической неисправности сбросил боеприпасы в районе одного из поселений вблизи сектора Газа, которые предназначались для удара... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T23:32:00+03:00

2025-04-15T23:32:00+03:00

2025-04-15T23:32:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Истребитель ВВС Израиля из-за технической неисправности сбросил боеприпасы в районе одного из поселений вблизи сектора Газа, которые предназначались для удара по анклаву, инцидент расследуется, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Некоторое время назад боеприпасы, сброшенные с истребителя во время атаки на сектор Газа, в результате технической неисправности упали на открытой местности в районе Нир-Ицхак (израильский населенный пункт вблизи сектора Газа - ред.). Пострадавших нет, ведется расследование инцидента", - говорится в сообщении. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250415/hamas-2011366204.html

https://ria.ru/20250323/izrail-2006738577.html

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в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году