Рейтинг@Mail.ru
В Иране назвали переговоры по ядерной сделке ключевыми для Трампа - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/iran-2011474606.html
В Иране назвали переговоры по ядерной сделке ключевыми для Трампа
В Иране назвали переговоры по ядерной сделке ключевыми для Трампа - РИА Новости, 15.04.2025
В Иране назвали переговоры по ядерной сделке ключевыми для Трампа
Президент США Дональд Трамп не смог добиться достижений по ряду вопросов, касающихся внешней политики Вашингтона, поэтому считает переговорный процесс с... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:23:00+03:00
2025-04-15T23:23:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
аббас аракчи
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149331/94/1493319405_0:252:4838:2973_1920x0_80_0_0_3b30eb632c95d1d1007f1c5e82f59cef.jpg
ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Президент США Дональд Трамп не смог добиться достижений по ряду вопросов, касающихся внешней политики Вашингтона, поэтому считает переговорный процесс с Тегераном "ключом" к своей победе и к своему поражению, заявил РИА Новости в преддверии второго раунда ирано-американских переговоров член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд. Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщал, что второй раунд переговоров двух стран будет проведен в Риме. Эту информацию подтверждал и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Позже, 14 апреля, официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров Иран и США пройдет в Омане в субботу, 19 апреля. "Трамп считает Иран своим ключом к победе и поражению... Что бы он ни пытался сделать, у него ничего не получается: он ничего не достиг ни в вопросе с Канадой, ни с Гренландией, ни с Украиной, ни с Китаем, ни даже с сектором Газа", - сказал Зохреванд. Политик убежден, что США находятся "в очень трудном положении", и возможно, об этом знают только сам Трамп и его команда. Даже у российской и китайской сторон, полагает парламентарий, может не быть полной осведомленности в этом вопросе. По словам Зохреванда, начав "торговую войну", президент США столкнулся с острой реакцией европейских стран и Китая. При этом, отметил он, в плохой ситуации находятся как американская валюта, так и Израиль - "элемент, стабилизирующий доллар путем создания пролонгации кризиса", в связи с этим США в какой-то момент могут столкнуться с "цунами кризисов (в своей политике - ред.)" в регионе Ближнего Востока и внутри самих Штатов. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров состоится 19 апреля. Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250413/tramp-2010957647.html
https://ria.ru/20250415/iran-2011430888.html
https://ria.ru/20250415/iran-2011354117.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149331/94/1493319405_268:0:4568:3225_1920x0_80_0_0_0669eeb8645f0c599429fff84c541140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
В Иране назвали переговоры по ядерной сделке ключевыми для Трампа

Депутат Зохреванд: Трамп считает переговоры с Ираном ключом к победе и поражению

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Президент США Дональд Трамп не смог добиться достижений по ряду вопросов, касающихся внешней политики Вашингтона, поэтому считает переговорный процесс с Тегераном "ключом" к своей победе и к своему поражению, заявил РИА Новости в преддверии второго раунда ирано-американских переговоров член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд.
Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщал, что второй раунд переговоров двух стран будет проведен в Риме. Эту информацию подтверждал и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Позже, 14 апреля, официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров Иран и США пройдет в Омане в субботу, 19 апреля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо
13 апреля, 04:01
«
"Трамп считает Иран своим ключом к победе и поражению... Что бы он ни пытался сделать, у него ничего не получается: он ничего не достиг ни в вопросе с Канадой, ни с Гренландией, ни с Украиной, ни с Китаем, ни даже с сектором Газа", - сказал Зохреванд.
Политик убежден, что США находятся "в очень трудном положении", и возможно, об этом знают только сам Трамп и его команда. Даже у российской и китайской сторон, полагает парламентарий, может не быть полной осведомленности в этом вопросе. По словам Зохреванда, начав "торговую войну", президент США столкнулся с острой реакцией европейских стран и Китая. При этом, отметил он, в плохой ситуации находятся как американская валюта, так и Израиль - "элемент, стабилизирующий доллар путем создания пролонгации кризиса", в связи с этим США в какой-то момент могут столкнуться с "цунами кризисов (в своей политике - ред.)" в регионе Ближнего Востока и внутри самих Штатов.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров состоится 19 апреля.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Уиткофф назвал условие для сделки США и Ирана
Вчера, 18:45
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Лидер Ирана заявил о пессимизме в отношении переговоров с США
Вчера, 13:47
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала