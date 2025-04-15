https://ria.ru/20250415/iran-2011474606.html

В Иране назвали переговоры по ядерной сделке ключевыми для Трампа

В Иране назвали переговоры по ядерной сделке ключевыми для Трампа - РИА Новости, 15.04.2025

В Иране назвали переговоры по ядерной сделке ключевыми для Трампа

Президент США Дональд Трамп не смог добиться достижений по ряду вопросов, касающихся внешней политики Вашингтона, поэтому считает переговорный процесс с... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T23:23:00+03:00

2025-04-15T23:23:00+03:00

2025-04-15T23:23:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Президент США Дональд Трамп не смог добиться достижений по ряду вопросов, касающихся внешней политики Вашингтона, поэтому считает переговорный процесс с Тегераном "ключом" к своей победе и к своему поражению, заявил РИА Новости в преддверии второго раунда ирано-американских переговоров член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд. Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщал, что второй раунд переговоров двух стран будет проведен в Риме. Эту информацию подтверждал и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Позже, 14 апреля, официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров Иран и США пройдет в Омане в субботу, 19 апреля. "Трамп считает Иран своим ключом к победе и поражению... Что бы он ни пытался сделать, у него ничего не получается: он ничего не достиг ни в вопросе с Канадой, ни с Гренландией, ни с Украиной, ни с Китаем, ни даже с сектором Газа", - сказал Зохреванд. Политик убежден, что США находятся "в очень трудном положении", и возможно, об этом знают только сам Трамп и его команда. Даже у российской и китайской сторон, полагает парламентарий, может не быть полной осведомленности в этом вопросе. По словам Зохреванда, начав "торговую войну", президент США столкнулся с острой реакцией европейских стран и Китая. При этом, отметил он, в плохой ситуации находятся как американская валюта, так и Израиль - "элемент, стабилизирующий доллар путем создания пролонгации кризиса", в связи с этим США в какой-то момент могут столкнуться с "цунами кризисов (в своей политике - ред.)" в регионе Ближнего Востока и внутри самих Штатов. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров состоится 19 апреля. Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250413/tramp-2010957647.html

https://ria.ru/20250415/iran-2011430888.html

https://ria.ru/20250415/iran-2011354117.html

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в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф