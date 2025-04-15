В Иране назвали переговоры по ядерной сделке ключевыми для Трампа
Депутат Зохреванд: Трамп считает переговоры с Ираном ключом к победе и поражению
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Президент США Дональд Трамп не смог добиться достижений по ряду вопросов, касающихся внешней политики Вашингтона, поэтому считает переговорный процесс с Тегераном "ключом" к своей победе и к своему поражению, заявил РИА Новости в преддверии второго раунда ирано-американских переговоров член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд.
Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщал, что второй раунд переговоров двух стран будет проведен в Риме. Эту информацию подтверждал и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Позже, 14 апреля, официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров Иран и США пройдет в Омане в субботу, 19 апреля.
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"Трамп считает Иран своим ключом к победе и поражению... Что бы он ни пытался сделать, у него ничего не получается: он ничего не достиг ни в вопросе с Канадой, ни с Гренландией, ни с Украиной, ни с Китаем, ни даже с сектором Газа", - сказал Зохреванд.
Политик убежден, что США находятся "в очень трудном положении", и возможно, об этом знают только сам Трамп и его команда. Даже у российской и китайской сторон, полагает парламентарий, может не быть полной осведомленности в этом вопросе. По словам Зохреванда, начав "торговую войну", президент США столкнулся с острой реакцией европейских стран и Китая. При этом, отметил он, в плохой ситуации находятся как американская валюта, так и Израиль - "элемент, стабилизирующий доллар путем создания пролонгации кризиса", в связи с этим США в какой-то момент могут столкнуться с "цунами кризисов (в своей политике - ред.)" в регионе Ближнего Востока и внутри самих Штатов.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров состоится 19 апреля.
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Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.