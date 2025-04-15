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В Иране заявили, что Россия и Китай могут быть гарантами соглашения с США - РИА Новости, 15.04.2025
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23:04 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/iran-2011471999.html
В Иране заявили, что Россия и Китай могут быть гарантами соглашения с США
В Иране заявили, что Россия и Китай могут быть гарантами соглашения с США - РИА Новости, 15.04.2025
В Иране заявили, что Россия и Китай могут быть гарантами соглашения с США
Москва и Пекин могут быть гарантами соглашения между США и Ираном о несоздании Тегераном атомной бомбы, поскольку являются членами Договора о нераспространении... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:04:00+03:00
2025-04-15T23:04:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Москва и Пекин могут быть гарантами соглашения между США и Ираном о несоздании Тегераном атомной бомбы, поскольку являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и постоянными членами Совета безопасности ООН, такое заявление сделал в беседе с РИА Новости накануне второго раунда ирано-американских переговоров член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд. Помимо этого, он отметил, что если Иран, Россия и Китай "хорошо сработают", эпоха "однополярного мира" во главе с США прекратит свое существование, Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщал, что второй раунд переговоров двух стран будет проведен в Риме. Эту информацию подтверждал и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Позже, 14 апреля, официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров Иран и США пройдет в Омане в субботу, 19 апреля. "Господин Трамп... заявил, что единственная проблема для него - чтобы Иран не шел к созданию (атомной - ред.) бомбы... Если вопрос только в этом, то он решаем, особенно с учетом того, что Россия и Китай являются членами ДНЯО и постоянными членами Совбеза: они могут в качестве гарантов принять активное участие в соглашении между Ираном и США по вопросу несоздания (Тегераном атомной - ред.) бомбы и не позволить Европе и США затеять ту "игру", которую они (организовали - ред.) в прошлый раз во время ядерной сделки", - сказал Зохреванд. Депутат также отметил, что США стремятся "держать Иран подальше от России и Китая", однако, по его словам, "если Иран, Россия и Китай проявят бдительность и хорошо сработают, у нас не будет такого феномена, как "эпоха однополярности" (во главе с - ред.) США". В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250205/iran-1997470906.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, стив уиткофф, оон, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, россия
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ООН, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Россия
В Иране заявили, что Россия и Китай могут быть гарантами соглашения с США

Иранский депутат Зохреванд: Россия и Китай могут быть гарантами соглашения с США

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФлаги Ирана
Флаги Ирана - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Москва и Пекин могут быть гарантами соглашения между США и Ираном о несоздании Тегераном атомной бомбы, поскольку являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и постоянными членами Совета безопасности ООН, такое заявление сделал в беседе с РИА Новости накануне второго раунда ирано-американских переговоров член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд.
Помимо этого, он отметил, что если Иран, Россия и Китай "хорошо сработают", эпоха "однополярного мира" во главе с США прекратит свое существование,
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Тегеран прокомментировал слова Трампа о создании Ираном ядерного оружия
5 февраля, 12:07
Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщал, что второй раунд переговоров двух стран будет проведен в Риме. Эту информацию подтверждал и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Позже, 14 апреля, официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров Иран и США пройдет в Омане в субботу, 19 апреля.
«
"Господин Трамп... заявил, что единственная проблема для него - чтобы Иран не шел к созданию (атомной - ред.) бомбы... Если вопрос только в этом, то он решаем, особенно с учетом того, что Россия и Китай являются членами ДНЯО и постоянными членами Совбеза: они могут в качестве гарантов принять активное участие в соглашении между Ираном и США по вопросу несоздания (Тегераном атомной - ред.) бомбы и не позволить Европе и США затеять ту "игру", которую они (организовали - ред.) в прошлый раз во время ядерной сделки", - сказал Зохреванд.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Иране ответили на угрозы Трампа перед переговорами в Омане
Вчера, 23:02
Депутат также отметил, что США стремятся "держать Иран подальше от России и Китая", однако, по его словам, "если Иран, Россия и Китай проявят бдительность и хорошо сработают, у нас не будет такого феномена, как "эпоха однополярности" (во главе с - ред.) США".
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Иран готов вернуться к прежним уровням обогащения урана, сообщают СМИ
13 апреля, 01:38
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаги Ирана, Китая и России - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе
7 апреля, 13:18
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиДональд ТрампСтив УиткоффООНСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаРоссия
 
 
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