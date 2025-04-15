https://ria.ru/20250415/iran-2011459969.html
В Белом доме заявили о максимальном давлении на Иран
В Белом доме заявили о максимальном давлении на Иран - РИА Новости, 15.04.2025
В Белом доме заявили о максимальном давлении на Иран
США продолжают кампанию "максимального давления" на Иран, при этом американский лидер Дональд Трамп стремится к диалогу с Тегераном, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T21:00:00+03:00
2025-04-15T21:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США продолжают кампанию "максимального давления" на Иран, при этом американский лидер Дональд Трамп стремится к диалогу с Тегераном, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Конечно, кампания максимального давления на Иран продолжается, но, как вы знаете, президент ясно дал понять, что хочет диалога и дискуссий с Ираном", - сказала она в ходе брифинга для журналистов.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп
В Белом доме заявили о максимальном давлении на Иран
Белый дом: США продолжают кампанию максимального давления на Иран