https://ria.ru/20250415/iran-2011430888.html

Уиткофф назвал условие для сделки США и Ирана

Уиткофф назвал условие для сделки США и Ирана - РИА Новости, 15.04.2025

Уиткофф назвал условие для сделки США и Ирана

Любая сделка между США и Ираном должна включать в себя условия по сворачиванию иранской программы обогащения урана и создания оружия массового уничтожения,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:45:00+03:00

2025-04-15T18:45:00+03:00

2025-04-15T18:45:00+03:00

в мире

сша

иран

ближний восток

стив уиткофф

дональд трамп

аббас аракчи

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Любая сделка между США и Ираном должна включать в себя условия по сворачиванию иранской программы обогащения урана и создания оружия массового уничтожения, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в соцсети X."Сделка с Ираном будет заключена только в том случае, если это будет сделка под эгидой президента США Дональда Трампа. Любое окончательное соглашение должно установить рамки для мира, стабильности и процветания на Ближнем Востоке, а это означает, что Иран должен остановить и ликвидировать свою программу ядерного обогащения и создания оружия массового уничтожения", - написал Уиткофф.В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250415/iran-2011354117.html

https://ria.ru/20250413/uitkoff-2010953323.html

сша

иран

ближний восток

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в мире, сша, иран, ближний восток, стив уиткофф, дональд трамп, аббас аракчи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана