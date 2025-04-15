Уиткофф назвал условие для сделки США и Ирана
Уиткофф: сделка США и Ирана должна включать в себя условия по урану
© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Любая сделка между США и Ираном должна включать в себя условия по сворачиванию иранской программы обогащения урана и создания оружия массового уничтожения, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в соцсети X.
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"Сделка с Ираном будет заключена только в том случае, если это будет сделка под эгидой президента США Дональда Трампа. Любое окончательное соглашение должно установить рамки для мира, стабильности и процветания на Ближнем Востоке, а это означает, что Иран должен остановить и ликвидировать свою программу ядерного обогащения и создания оружия массового уничтожения", - написал Уиткофф.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.