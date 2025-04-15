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Уиткофф назвал условие для сделки США и Ирана - РИА Новости, 15.04.2025
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18:45 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/iran-2011430888.html
Уиткофф назвал условие для сделки США и Ирана
Уиткофф назвал условие для сделки США и Ирана - РИА Новости, 15.04.2025
Уиткофф назвал условие для сделки США и Ирана
Любая сделка между США и Ираном должна включать в себя условия по сворачиванию иранской программы обогащения урана и создания оружия массового уничтожения,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:45:00+03:00
2025-04-15T18:45:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
стив уиткофф
дональд трамп
аббас аракчи
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Любая сделка между США и Ираном должна включать в себя условия по сворачиванию иранской программы обогащения урана и создания оружия массового уничтожения, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в соцсети X.&quot;Сделка с Ираном будет заключена только в том случае, если это будет сделка под эгидой президента США Дональда Трампа. Любое окончательное соглашение должно установить рамки для мира, стабильности и процветания на Ближнем Востоке, а это означает, что Иран должен остановить и ликвидировать свою программу ядерного обогащения и создания оружия массового уничтожения&quot;, - написал Уиткофф.В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250415/iran-2011354117.html
https://ria.ru/20250413/uitkoff-2010953323.html
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в мире, сша, иран, ближний восток, стив уиткофф, дональд трамп, аббас аракчи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Уиткофф назвал условие для сделки США и Ирана

Уиткофф: сделка США и Ирана должна включать в себя условия по урану

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Любая сделка между США и Ираном должна включать в себя условия по сворачиванию иранской программы обогащения урана и создания оружия массового уничтожения, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в соцсети X.
«

"Сделка с Ираном будет заключена только в том случае, если это будет сделка под эгидой президента США Дональда Трампа. Любое окончательное соглашение должно установить рамки для мира, стабильности и процветания на Ближнем Востоке, а это означает, что Иран должен остановить и ликвидировать свою программу ядерного обогащения и создания оружия массового уничтожения", - написал Уиткофф.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Лидер Ирана заявил о пессимизме в отношении переговоров с США
Вчера, 13:47
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
СМИ: Уиткофф не предлагал главе МИД Ирана отказаться от обогащения урана
13 апреля, 01:47
 
В миреСШАИранБлижний ВостокСтив УиткоффДональд ТрампАббас АракчиСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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