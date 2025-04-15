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Лидер Ирана заявил о пессимизме в отношении переговоров с США - РИА Новости, 15.04.2025
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13:47 15.04.2025 (обновлено: 13:59 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/iran-2011354117.html
Лидер Ирана заявил о пессимизме в отношении переговоров с США
Лидер Ирана заявил о пессимизме в отношении переговоров с США - РИА Новости, 15.04.2025
Лидер Ирана заявил о пессимизме в отношении переговоров с США
Иранская сторона пессимистично настроена в отношении и США и переговоров с ними, однако оптимистично смотрит на возможности Тегерана на этих переговорах, заявил РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:47:00+03:00
2025-04-15T13:59:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Иранская сторона пессимистично настроена в отношении и США и переговоров с ними, однако оптимистично смотрит на возможности Тегерана на этих переговорах, заявил во вторник Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, слова которого приводит иранское госагентство SNN.Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что второй раунд переговоров США и Ирана будет проведен в Риме. Эту информацию подтвердил и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Однако позже, в понедельник, представитель МИД Ирана сообщил, что второй раунд переговоров пройдет также в Маскате."Переговоры в Омане являются одной из десятков задач министерства иностранных дел. Давайте не будем привязывать проблемы страны к переговорам (с США в Омане – ред.). Мы очень пессимистично настроены в отношении другой стороны (на переговорах с США – ред.), но мы оптимистично настроены в отношении наших собственных возможностей", - заявил Хаменеи.В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250413/iran-2011003517.html
https://ria.ru/20250414/mid-2011090394.html
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в мире, сша, иран
В мире, США, Иран
Лидер Ирана заявил о пессимизме в отношении переговоров с США

Хаменеи заявил, что очень пессимистично настроен в отношении переговоров с США

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Иранская сторона пессимистично настроена в отношении и США и переговоров с ними, однако оптимистично смотрит на возможности Тегерана на этих переговорах, заявил во вторник Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, слова которого приводит иранское госагентство SNN.
Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что второй раунд переговоров США и Ирана будет проведен в Риме. Эту информацию подтвердил и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Однако позже, в понедельник, представитель МИД Ирана сообщил, что второй раунд переговоров пройдет также в Маскате.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
МИД Ирана рассказал, какие вопросы обсуждались на переговорах с США
13 апреля, 15:19
"Переговоры в Омане являются одной из десятков задач министерства иностранных дел. Давайте не будем привязывать проблемы страны к переговорам (с США в Омане – ред.). Мы очень пессимистично настроены в отношении другой стороны (на переговорах с США – ред.), но мы оптимистично настроены в отношении наших собственных возможностей", - заявил Хаменеи.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
МИД России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Россия приветствует переговоры США и Ирана по ядерному вопросу
14 апреля, 10:00
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по ядерной программе
14 апреля, 18:36
 
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