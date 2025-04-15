https://ria.ru/20250415/indoneziya-2011405446.html
Российский экспортный центр открыл представительство в Индонезии
Российский экспортный центр открыл представительство в Индонезии - РИА Новости, 15.04.2025
Российский экспортный центр открыл представительство в Индонезии
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открыл официальное представительство в Джакарте, столице Индонезии, сообщает центр. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:22:00+03:00
2025-04-15T17:22:00+03:00
2025-04-15T17:22:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открыл официальное представительство в Джакарте, столице Индонезии, сообщает центр."Этот шаг направлен на укрепление торгово-экономических связей между Россией и Индонезией и поддержку российских экспортеров на перспективном индонезийском рынке", - говорится в сообщении.Представительство станет связующим звеном между российскими и индонезийскими компаниями и будет оказывать комплексную поддержку на каждом этапе реализации экспортной сделки. Возглавил представительство Вадим Вараксин, главный эксперт РЭЦ по Индонезии с общим опытом работы в стране более 15 лет.Отечественные компании, заинтересованные в выходе на рынок Индонезии, смогут обращаться в представительство за консультациями и экспертизой, помощью в поиске партнёров и сопровождением переговоров. Кроме того, представительство займётся продвижением продукции под национальным брендом "Сделано в России" и организацией деловых мероприятий."Открытие представительства РЭЦ в Индонезии - значимая инвестиция в развитие российско-индонезийского сотрудничества и реализацию потенциала двусторонних отношений. Индонезия, с её быстрорастущей экономикой и огромным потребительским рынком, представляет значительный интерес для российских компаний в части экспорта и реализации совместных проектов в широком спектре отраслей", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, находясь с рабочим визитом в Джакарте, где в эти дни проходит бизнес-форум "Россия - Индонезия".По оценке РЭЦ, помимо продукции агропромышленного комплекса и промышленного сырья, в Индонезии востребованы российские решения в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, гидроэнергетике и развитии альтернативных источников энергии, а также в строительстве инфраструктурных объектов. Заметен спрос на отечественные информационные технологии: решения для кибербезопасности, "умного города", цифрового документооборота, а также финансовые технологии.Напомним, Группа РЭЦ представлена в 17 странах ближнего и дальнего зарубежья и уже имеет успешный опыт работы в странах Азии, включая Индию, Китай, Вьетнам и Таиланд. Открытие представительства в Индонезии является частью стратегии РЭЦ по расширению присутствия в перспективных регионах мира.
https://ria.ru/20250414/rets-2011214646.html
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индонезия, россия, джакарта, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), в мире
Индонезия, Россия, Джакарта, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), В мире
Российский экспортный центр открыл представительство в Индонезии
Российский экспортный центр открыл официальное представительство в Джакарте
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открыл официальное представительство в Джакарте, столице Индонезии, сообщает центр.
"Этот шаг направлен на укрепление торгово-экономических связей между Россией и Индонезией и поддержку российских экспортеров на перспективном индонезийском рынке", - говорится в сообщении.
Представительство станет связующим звеном между российскими и индонезийскими компаниями и будет оказывать комплексную поддержку на каждом этапе реализации экспортной сделки. Возглавил представительство Вадим Вараксин, главный эксперт РЭЦ по Индонезии с общим опытом работы в стране более 15 лет.
Отечественные компании, заинтересованные в выходе на рынок Индонезии, смогут обращаться в представительство за консультациями и экспертизой, помощью в поиске партнёров и сопровождением переговоров. Кроме того, представительство займётся продвижением продукции под национальным брендом "Сделано в России" и организацией деловых мероприятий.
"Открытие представительства РЭЦ в Индонезии - значимая инвестиция в развитие российско-индонезийского сотрудничества и реализацию потенциала двусторонних отношений. Индонезия, с её быстрорастущей экономикой и огромным потребительским рынком, представляет значительный интерес для российских компаний в части экспорта и реализации совместных проектов в широком спектре отраслей", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, находясь с рабочим визитом в Джакарте, где в эти дни проходит бизнес-форум "Россия - Индонезия".
По оценке РЭЦ, помимо продукции агропромышленного комплекса и промышленного сырья, в Индонезии востребованы российские решения в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, гидроэнергетике и развитии альтернативных источников энергии, а также в строительстве инфраструктурных объектов. Заметен спрос на отечественные информационные технологии: решения для кибербезопасности, "умного города", цифрового документооборота, а также финансовые технологии.
Напомним, Группа РЭЦ представлена в 17 странах ближнего и дальнего зарубежья и уже имеет успешный опыт работы в странах Азии, включая Индию, Китай, Вьетнам и Таиланд. Открытие представительства в Индонезии является частью стратегии РЭЦ по расширению присутствия в перспективных регионах мира.