https://ria.ru/20250415/gutsul-2011372313.html

В парламенте Молдавии осудили обвинения против Гуцул

В парламенте Молдавии осудили обвинения против Гуцул - РИА Новости, 15.04.2025

В парламенте Молдавии осудили обвинения против Гуцул

Депутат парламента Молдавии от группы "Победа" Регина Апостолова заявила, что обвинения и требования прокуроров в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:12:00+03:00

2025-04-15T15:12:00+03:00

2025-04-15T15:12:00+03:00

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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от группы "Победа" Регина Апостолова заявила, что обвинения и требования прокуроров в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул являются политическим давлением. Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. Согласно первоначальному постановлению Гуцул должна была находиться в заключении до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. Ранее защита Гуцул уже опротестовала решение о домашнем аресте, настаивая на полном освобождении главы автономии. "Идёт заседание по изменению меры пресечения Гуцул. Коллегия из трёх судей заслушала прокуроров, которые требуют заменить домашний арест. Адвокаты и сама Евгения доказали, что 25 марта она не собиралась уезжать и не имела намерений скрываться. Обвинения и требования прокуроров — политическое давление. Всё это — давление правящей партии ПДС на блок "Победа", - заявила Апостолова журналистам. Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011210926.html

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011109761.html

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