В парламенте Молдавии осудили обвинения против Гуцул
Депутат Апостолова назвала обвинения против Гуцул политическим давлением
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от группы "Победа" Регина Апостолова заявила, что обвинения и требования прокуроров в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул являются политическим давлением.
Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. Согласно первоначальному постановлению Гуцул должна была находиться в заключении до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней.
Гуцул заявила, что ее пытаются устранить
14 апреля, 18:20
Ранее защита Гуцул уже опротестовала решение о домашнем аресте, настаивая на полном освобождении главы автономии.
"Идёт заседание по изменению меры пресечения Гуцул. Коллегия из трёх судей заслушала прокуроров, которые требуют заменить домашний арест. Адвокаты и сама Евгения доказали, что 25 марта она не собиралась уезжать и не имела намерений скрываться. Обвинения и требования прокуроров — политическое давление. Всё это — давление правящей партии ПДС на блок "Победа", - заявила Апостолова журналистам.
Гуцул ответила на решение КС Молдавии ограничить права Гагаузии
14 апреля, 16:36
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Защита Гуцул готовит жалобу в ЕСПЧ
14 апреля, 11:23