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В парламенте Молдавии осудили обвинения против Гуцул - РИА Новости, 15.04.2025
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15:12 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/gutsul-2011372313.html
В парламенте Молдавии осудили обвинения против Гуцул
В парламенте Молдавии осудили обвинения против Гуцул - РИА Новости, 15.04.2025
В парламенте Молдавии осудили обвинения против Гуцул
Депутат парламента Молдавии от группы "Победа" Регина Апостолова заявила, что обвинения и требования прокуроров в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:12:00+03:00
2025-04-15T15:12:00+03:00
в мире
молдавия
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гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
россия
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от группы "Победа" Регина Апостолова заявила, что обвинения и требования прокуроров в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул являются политическим давлением. Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. Согласно первоначальному постановлению Гуцул должна была находиться в заключении до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. Ранее защита Гуцул уже опротестовала решение о домашнем аресте, настаивая на полном освобождении главы автономии. "Идёт заседание по изменению меры пресечения Гуцул. Коллегия из трёх судей заслушала прокуроров, которые требуют заменить домашний арест. Адвокаты и сама Евгения доказали, что 25 марта она не собиралась уезжать и не имела намерений скрываться. Обвинения и требования прокуроров — политическое давление. Всё это — давление правящей партии ПДС на блок "Победа", - заявила Апостолова журналистам. Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011210926.html
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Россия
В парламенте Молдавии осудили обвинения против Гуцул

Депутат Апостолова назвала обвинения против Гуцул политическим давлением

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от группы "Победа" Регина Апостолова заявила, что обвинения и требования прокуроров в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул являются политическим давлением.
Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. Согласно первоначальному постановлению Гуцул должна была находиться в заключении до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней.
Евгения Гуцул в суде - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Гуцул заявила, что ее пытаются устранить
14 апреля, 18:20
Ранее защита Гуцул уже опротестовала решение о домашнем аресте, настаивая на полном освобождении главы автономии.
"Идёт заседание по изменению меры пресечения Гуцул. Коллегия из трёх судей заслушала прокуроров, которые требуют заменить домашний арест. Адвокаты и сама Евгения доказали, что 25 марта она не собиралась уезжать и не имела намерений скрываться. Обвинения и требования прокуроров — политическое давление. Всё это — давление правящей партии ПДС на блок "Победа", - заявила Апостолова журналистам.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Гуцул ответила на решение КС Молдавии ограничить права Гагаузии
14 апреля, 16:36
Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Защита Гуцул готовит жалобу в ЕСПЧ
14 апреля, 11:23
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулРоссия
 
 
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