https://ria.ru/20250415/gutsul-2011368268.html

Апелляционная палата отклонила ходатайство об аресте Гуцул

Апелляционная палата отклонила ходатайство об аресте Гуцул - РИА Новости, 15.04.2025

Апелляционная палата отклонила ходатайство об аресте Гуцул

Апелляционная палата в Кишиневе отклонила ходатайство прокуратуры о 30-дневном аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая останется под домашним арестом,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:51:00+03:00

2025-04-15T14:51:00+03:00

2025-04-15T14:59:00+03:00

кишинев

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гагаузия

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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Апелляционная палата в Кишиневе отклонила ходатайство прокуратуры о 30-дневном аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая останется под домашним арестом, сообщает корреспондент РИА Новости.Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. Согласно первоначальному постановлению, Гуцул должна была находиться в заключении до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. Ранее защита Гуцул уже опротестовала решение о домашнем аресте, настаивая на полном освобождении главы автономии."Суд постановил оставить в силе решение первой инстанции и отклонить апелляцию прокуратуры. Гуцул продолжит находиться под домашним арестом", - огласила решение председательствующий судья.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011188312.html

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