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Апелляционная палата отклонила ходатайство об аресте Гуцул - РИА Новости, 15.04.2025
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14:51 15.04.2025 (обновлено: 14:59 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/gutsul-2011368268.html
Апелляционная палата отклонила ходатайство об аресте Гуцул
Апелляционная палата отклонила ходатайство об аресте Гуцул - РИА Новости, 15.04.2025
Апелляционная палата отклонила ходатайство об аресте Гуцул
Апелляционная палата в Кишиневе отклонила ходатайство прокуратуры о 30-дневном аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая останется под домашним арестом,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:51:00+03:00
2025-04-15T14:59:00+03:00
кишинев
в мире
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
гагаузия
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Апелляционная палата в Кишиневе отклонила ходатайство прокуратуры о 30-дневном аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая останется под домашним арестом, сообщает корреспондент РИА Новости.Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. Согласно первоначальному постановлению, Гуцул должна была находиться в заключении до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. Ранее защита Гуцул уже опротестовала решение о домашнем аресте, настаивая на полном освобождении главы автономии."Суд постановил оставить в силе решение первой инстанции и отклонить апелляцию прокуратуры. Гуцул продолжит находиться под домашним арестом", - огласила решение председательствующий судья.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011188312.html
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кишинев, в мире, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия
Кишинев, В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Гагаузия
Апелляционная палата отклонила ходатайство об аресте Гуцул

Апелляционная палата отклонила ходатайство прокуратуры о 30-дневном аресте Гуцул

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Апелляционная палата в Кишиневе отклонила ходатайство прокуратуры о 30-дневном аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая останется под домашним арестом, сообщает корреспондент РИА Новости.
Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. Согласно первоначальному постановлению, Гуцул должна была находиться в заключении до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. Ранее защита Гуцул уже опротестовала решение о домашнем аресте, настаивая на полном освобождении главы автономии.
Евгения Гуцул в суде. 14 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Гуцул заявила об ограничении в праве общаться со СМИ
14 апреля, 16:37
"Суд постановил оставить в силе решение первой инстанции и отклонить апелляцию прокуратуры. Гуцул продолжит находиться под домашним арестом", - огласила решение председательствующий судья.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Гуцул ответила на решение КС Молдавии ограничить права Гагаузии
14 апреля, 16:36
 
КишиневВ миреМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулГагаузия
 
 
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