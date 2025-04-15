https://ria.ru/20250415/gosuslugi-2011274411.html

Россияне стали получать фейковые письма якобы от "Госуслуг"

Россияне стали получать фейковые письма якобы от "Госуслуг" - РИА Новости, 15.04.2025

Россияне стали получать фейковые письма якобы от "Госуслуг"

Россияне начали получать фейковые письма якобы от "Госуслуг" о том, что в их аккаунт пытаются войти с других устройств, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2025

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россияне начали получать фейковые письма якобы от "Госуслуг" о том, что в их аккаунт пытаются войти с других устройств, сообщает корреспондент РИА Новости.На электронную почту жертвы приходит сообщение якобы от "Госуслуг" с уведомлением об успешном входе в аккаунт и о том, что "зафиксирован вход с нового устройства".При этом название аккаунта написано раздельно с ошибкой — Gos uslugi.В письме содержится "рекомендация", согласно которой если пользователь не заходил в свою учетную запись, следует проверить настройки безопасности и "срочно связаться" со службой поддержки, чей поддельный номер телефона приводится в сообщении.Ранее Минцифры сообщило, что доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на "Госуслугах" будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников.Через 72 часа доступ к разделам вернется — если они будут нужны раньше, пользователь может обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.При подозрении на взлом пользователь, как и раньше, не сможет зайти на некоторые ресурсы — например, он не сможет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение "Госключ".

https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009729636.html

https://ria.ru/20250403/gosuslugi-2009073995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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