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Россияне стали получать фейковые письма якобы от "Госуслуг" - РИА Новости, 15.04.2025
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03:11 15.04.2025 (обновлено: 03:55 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/gosuslugi-2011274411.html
Россияне стали получать фейковые письма якобы от "Госуслуг"
Россияне стали получать фейковые письма якобы от "Госуслуг" - РИА Новости, 15.04.2025
Россияне стали получать фейковые письма якобы от "Госуслуг"
Россияне начали получать фейковые письма якобы от "Госуслуг" о том, что в их аккаунт пытаются войти с других устройств, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T03:11:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россияне начали получать фейковые письма якобы от "Госуслуг" о том, что в их аккаунт пытаются войти с других устройств, сообщает корреспондент РИА Новости.На электронную почту жертвы приходит сообщение якобы от "Госуслуг" с уведомлением об успешном входе в аккаунт и о том, что "зафиксирован вход с нового устройства".При этом название аккаунта написано раздельно с ошибкой — Gos uslugi.В письме содержится "рекомендация", согласно которой если пользователь не заходил в свою учетную запись, следует проверить настройки безопасности и "срочно связаться" со службой поддержки, чей поддельный номер телефона приводится в сообщении.Ранее Минцифры сообщило, что доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на "Госуслугах" будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников.Через 72 часа доступ к разделам вернется — если они будут нужны раньше, пользователь может обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.При подозрении на взлом пользователь, как и раньше, не сможет зайти на некоторые ресурсы — например, он не сможет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение "Госключ".
https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009729636.html
https://ria.ru/20250403/gosuslugi-2009073995.html
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технологии
Технологии
Россияне стали получать фейковые письма якобы от "Госуслуг"

Россияне стали получать фейковые письма о попытках входа в аккаунт "Госуслуг"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россияне начали получать фейковые письма якобы от "Госуслуг" о том, что в их аккаунт пытаются войти с других устройств, сообщает корреспондент РИА Новости.
На электронную почту жертвы приходит сообщение якобы от "Госуслуг" с уведомлением об успешном входе в аккаунт и о том, что "зафиксирован вход с нового устройства".
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При этом название аккаунта написано раздельно с ошибкой — Gos uslugi.
В письме содержится "рекомендация", согласно которой если пользователь не заходил в свою учетную запись, следует проверить настройки безопасности и "срочно связаться" со службой поддержки, чей поддельный номер телефона приводится в сообщении.
Ранее Минцифры сообщило, что доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на "Госуслугах" будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников.
Через 72 часа доступ к разделам вернется — если они будут нужны раньше, пользователь может обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.
При подозрении на взлом пользователь, как и раньше, не сможет зайти на некоторые ресурсы — например, он не сможет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение "Госключ".
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