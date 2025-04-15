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В Госдуме прокомментировали заявление Фицо о параде 9 мая в Москве - РИА Новости, 15.04.2025
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20:54 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/gosduma-2011458974.html
В Госдуме прокомментировали заявление Фицо о параде 9 мая в Москве
В Госдуме прокомментировали заявление Фицо о параде 9 мая в Москве - РИА Новости, 15.04.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Фицо о параде 9 мая в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо показал, что факт освобождения Советским Союзом стран Европы от фашизма имеет особое значение, которое не затереть... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:54:00+03:00
2025-04-15T20:54:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо показал, что факт освобождения Советским Союзом стран Европы от фашизма имеет особое значение, которое не затереть запретами, считает член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Фицо ранее сообщил, что примет участие в параде 9 мая в Москве, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет". "Привычный для нас исторический факт об освобождении европейских народов от фашистских режимов сегодня имеет особый вес. Настолько серьёзный, что затереть его запретами невозможно. Только поднять. Что и сделал Роберт Фицо. Красная Армия не только освобождала, но и возвращала европейцам государственный и национальный суверенитет. Непостижимый уровень великодушия и политической воли самого сильного государства всех времен", - сказал Шхагошев агентству РИА Новости. Он отметил, что в регионе нет ни одной страны, где во времена Второй мировой войны, не погибали бы тысячами советские солдаты.
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в мире, роберт фицо, адальби шхагошев, кайя каллас, европа, госдума рф, россия, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Роберт Фицо, Адальби Шхагошев, Кайя Каллас, Европа, Госдума РФ, Россия, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Госдуме прокомментировали заявление Фицо о параде 9 мая в Москве

Шхагошев: Фицо показал, что освобождение Европы от фашизма имеет особый вес

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо показал, что факт освобождения Советским Союзом стран Европы от фашизма имеет особое значение, которое не затереть запретами, считает член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Фицо ранее сообщил, что примет участие в параде 9 мая в Москве, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
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"Привычный для нас исторический факт об освобождении европейских народов от фашистских режимов сегодня имеет особый вес. Настолько серьёзный, что затереть его запретами невозможно. Только поднять. Что и сделал Роберт Фицо. Красная Армия не только освобождала, но и возвращала европейцам государственный и национальный суверенитет. Непостижимый уровень великодушия и политической воли самого сильного государства всех времен", - сказал Шхагошев агентству РИА Новости.
Он отметил, что в регионе нет ни одной страны, где во времена Второй мировой войны, не погибали бы тысячами советские солдаты.
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