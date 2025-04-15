https://ria.ru/20250415/gosduma-2011458974.html

В Госдуме прокомментировали заявление Фицо о параде 9 мая в Москве

В Госдуме прокомментировали заявление Фицо о параде 9 мая в Москве - РИА Новости, 15.04.2025

В Госдуме прокомментировали заявление Фицо о параде 9 мая в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо показал, что факт освобождения Советским Союзом стран Европы от фашизма имеет особое значение, которое не затереть... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:54:00+03:00

2025-04-15T20:54:00+03:00

2025-04-15T20:54:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо показал, что факт освобождения Советским Союзом стран Европы от фашизма имеет особое значение, которое не затереть запретами, считает член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Фицо ранее сообщил, что примет участие в параде 9 мая в Москве, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет". "Привычный для нас исторический факт об освобождении европейских народов от фашистских режимов сегодня имеет особый вес. Настолько серьёзный, что затереть его запретами невозможно. Только поднять. Что и сделал Роберт Фицо. Красная Армия не только освобождала, но и возвращала европейцам государственный и национальный суверенитет. Непостижимый уровень великодушия и политической воли самого сильного государства всех времен", - сказал Шхагошев агентству РИА Новости. Он отметил, что в регионе нет ни одной страны, где во времена Второй мировой войны, не погибали бы тысячами советские солдаты.

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