https://ria.ru/20250415/gosduma-2011270603.html

В Госдуму внесут проект об отмене повышающих коэффициентов при оплате ЖКХ

В Госдуму внесут проект об отмене повышающих коэффициентов при оплате ЖКХ - РИА Новости, 15.04.2025

В Госдуму внесут проект об отмене повышающих коэффициентов при оплате ЖКХ

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается отменить повышающие коэффициенты при РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T01:48:00+03:00

2025-04-15T01:48:00+03:00

2025-04-15T05:46:00+03:00

общество

сергей миронов

жкх

галина хованская

госдума рф

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается отменить повышающие коэффициенты при оплате жилищно-коммунальных услуг, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Законопроектом предлагается исключить положение части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации о применении повышающих коэффициентов к нормативу потребления воды при расчете платы за коммунальную услугу по водоснабжению для собственников помещений в многоквартирных домах", — сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, проектом предлагается раз и на всегда ликвидировать злоупотребления управляющих и ресурсоснабжающих коммунальных компаний, устанавливающих повышающие коэффициенты за потребление воды и тепла. По его словам, довольно часто многие россияне сталкиваются с весьма распространенной проблемой, когда из-за несовершенства законов, "а, по сути, из-за произвола коммунальщиков", им начинают выставлять повышенные счета за ЖКХ. "Такое происходит, когда, например, у владельца квартиры истек срок эксплуатации водосчетчика. До тех пор, пока он его не заменит, ему придется платить за воду с учетом повышенного коэффициента, то есть за объем воды, который не был потреблен", – рассказал политик. Миронов добавил, что аналогичная ситуация возникает, если граждане вовремя не прошли поверку счетчика, в этом случае оборудование считается неисправным, и людям тоже приходится платить больше, чем раньше."Как и в том случае, если установка прибора учета не представляется возможной. Бремя доказывать и объяснять, что счетчик невозможно поставить по техническим причинам, возлагается на владельцев квартиры, и в этом случае они снова попадают на повышающий коэффициент", – сказал лидер СРЗП.

https://ria.ru/20250408/mironov-2009926213.html

https://ria.ru/20250322/gosduma-2006614739.html

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общество, сергей миронов, жкх, галина хованская, госдума рф