https://ria.ru/20250415/gosduma-2011269910.html
В Госдуме предложили ввести звание "Почетная трудовая династия России"
В Госдуме предложили ввести звание "Почетная трудовая династия России" - РИА Новости, 15.04.2025
В Госдуме предложили ввести звание "Почетная трудовая династия России"
Следует ввести звание "Почетная трудовая династия России", а также закрепить в Трудовом кодексе понятие "трудовая семья", заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T01:07:00+03:00
2025-04-15T01:07:00+03:00
2025-04-15T01:07:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Следует ввести звание "Почетная трудовая династия России", а также закрепить в Трудовом кодексе понятие "трудовая семья", заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. "Считаю правильным закрепить в Трудовом кодексе понятие "трудовая династия" и ввести почетное звание "Почетная трудовая династия России". Условия необходимо проработать с Минтруда, но, на мой взгляд, в одной профессии должны работать не менее трех поколений. Более того, необходимо еще и общий трудовой стаж семьи установить. Например, не менее 50 лет", - сказал он. По словам парламентария, звание "Почетная трудовая династия России" даст право гражданам претендовать на звание "Ветеран труда". "Регулярно встречаюсь с трудовыми коллективами в своем избирательном округе. Люди работают на предприятиях десятилетиями, дети идут по стопам родителей, образуют целые трудовые династии. Это очень ценно, особенно сегодня, в условиях дефицита кадров рабочих профессий. Но поощрений никаких нет на сегодняшний день", - заключил Колунов.
https://ria.ru/20250414/gosduma-2011087486.html
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общество, госдума рф
В Госдуме предложили ввести звание "Почетная трудовая династия России"
Депутат Колунов предложил ввести звание "Почетная трудовая династия России"
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Следует ввести звание "Почетная трудовая династия России", а также закрепить в Трудовом кодексе понятие "трудовая семья", заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
"Считаю правильным закрепить в Трудовом кодексе понятие "трудовая династия" и ввести почетное звание "Почетная трудовая династия России". Условия необходимо проработать с Минтруда, но, на мой взгляд, в одной профессии должны работать не менее трех поколений. Более того, необходимо еще и общий трудовой стаж семьи установить. Например, не менее 50 лет", - сказал он.
По словам парламентария, звание "Почетная трудовая династия России" даст право гражданам претендовать на звание "Ветеран труда".
"Регулярно встречаюсь с трудовыми коллективами в своем избирательном округе. Люди работают на предприятиях десятилетиями, дети идут по стопам родителей, образуют целые трудовые династии. Это очень ценно, особенно сегодня, в условиях дефицита кадров рабочих профессий. Но поощрений никаких нет на сегодняшний день", - заключил Колунов.