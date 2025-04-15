https://ria.ru/20250415/gosduma-2011269910.html

В Госдуме предложили ввести звание "Почетная трудовая династия России"

В Госдуме предложили ввести звание "Почетная трудовая династия России" - РИА Новости, 15.04.2025

В Госдуме предложили ввести звание "Почетная трудовая династия России"

Следует ввести звание "Почетная трудовая династия России", а также закрепить в Трудовом кодексе понятие "трудовая семья", заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T01:07:00+03:00

2025-04-15T01:07:00+03:00

2025-04-15T01:07:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Следует ввести звание "Почетная трудовая династия России", а также закрепить в Трудовом кодексе понятие "трудовая семья", заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. "Считаю правильным закрепить в Трудовом кодексе понятие "трудовая династия" и ввести почетное звание "Почетная трудовая династия России". Условия необходимо проработать с Минтруда, но, на мой взгляд, в одной профессии должны работать не менее трех поколений. Более того, необходимо еще и общий трудовой стаж семьи установить. Например, не менее 50 лет", - сказал он. По словам парламентария, звание "Почетная трудовая династия России" даст право гражданам претендовать на звание "Ветеран труда". "Регулярно встречаюсь с трудовыми коллективами в своем избирательном округе. Люди работают на предприятиях десятилетиями, дети идут по стопам родителей, образуют целые трудовые династии. Это очень ценно, особенно сегодня, в условиях дефицита кадров рабочих профессий. Но поощрений никаких нет на сегодняшний день", - заключил Колунов.

https://ria.ru/20250414/gosduma-2011087486.html

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