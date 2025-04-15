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Госдеп США объяснил, зачем требует повышения военных расходов от стран НАТО - РИА Новости, 15.04.2025
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22:28 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/gosdep-2011467568.html
Госдеп США объяснил, зачем требует повышения военных расходов от стран НАТО
Госдеп США объяснил, зачем требует повышения военных расходов от стран НАТО - РИА Новости, 15.04.2025
Госдеп США объяснил, зачем требует повышения военных расходов от стран НАТО
США обоснованно требуют от других стран НАТО увеличения расходов на оборону, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T22:28:00+03:00
2025-04-15T22:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США обоснованно требуют от других стран НАТО увеличения расходов на оборону, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Миссия НАТО – быть сдерживающим фактором. Не помогать с войнами, не помогать воевать, спонсировать их, облегчать всё на период войн. НАТО подразумевалось союзом, который остановит плохих акторов от плохих поступков, потому что это очень плохо для них может кончиться. И сейчас есть страны, которым нужно подняться и выступить, увеличить расходы, разделить бремя. Не потому, что мы злючки. А потому что мы привержены НАТО", - заявила Брюс на брифинге. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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в мире, сша, европа, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша, государственный департамент сша
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США, Государственный департамент США
Госдеп США объяснил, зачем требует повышения военных расходов от стран НАТО

Госдеп: США обоснованно требуют от стран НАТО увеличения расходов на оборону

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США обоснованно требуют от других стран НАТО увеличения расходов на оборону, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
«
"Миссия НАТО – быть сдерживающим фактором. Не помогать с войнами, не помогать воевать, спонсировать их, облегчать всё на период войн. НАТО подразумевалось союзом, который остановит плохих акторов от плохих поступков, потому что это очень плохо для них может кончиться. И сейчас есть страны, которым нужно подняться и выступить, увеличить расходы, разделить бремя. Не потому, что мы злючки. А потому что мы привержены НАТО", - заявила Брюс на брифинге.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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В миреСШАЕвропаДональд ТрампПит ХегсетНАТОМинистерство обороны СШАГосударственный департамент США
 
 
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