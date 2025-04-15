https://ria.ru/20250415/gorlovka-2011455799.html

В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.04.2025

В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 15.04.2025

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специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

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зайцево

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Позже ведомство уточнило, что ВСУ выпустили еще три таких же снаряда по указанному району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250415/vsu-2011433410.html

горловка

донецкая народная республика

зайцево

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горловка, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика, зайцево, иван приходько