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В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 15.04.2025 (обновлено: 20:37 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/gorlovka-2011455799.html
В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.04.2025
В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:32:00+03:00
2025-04-15T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
донецкая народная республика
зайцево
иван приходько
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Позже ведомство уточнило, что ВСУ выпустили еще три таких же снаряда по указанному району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250415/vsu-2011433410.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика, зайцево, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Зайцево, Иван Приходько
В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

Во время обстрела ВСУ поселка Зайцево в ДНР ранен мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в Telegram-канале.
Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Позже ведомство уточнило, что ВСУ выпустили еще три таких же снаряда по указанному району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Вчера, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаЗайцевоИван Приходько
 
 
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