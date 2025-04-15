https://ria.ru/20250415/gora-2011442563.html

Знамя Победы подняли на самую высокую гору в Якутии

Знамя Победы подняли на самую высокую гору в Якутии - РИА Новости, 15.04.2025

Знамя Победы подняли на самую высокую гору в Якутии

Знамя Победы подняли на самую высокую гору в Якутии, в экстремальном восхождении принял участие премьер-министр республики Кирилл Бычков, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:26:00+03:00

2025-04-15T19:26:00+03:00

2025-04-15T19:26:00+03:00

республика саха (якутия)

момский район

республика саха (якутия)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЯКУТСК, 15 апр - РИА Новости. Знамя Победы подняли на самую высокую гору в Якутии, в экстремальном восхождении принял участие премьер-министр республики Кирилл Бычков, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "К 80-летию Победы состоялось восхождение на высочайшую точку северо-востока страны - гору "Победа", расположенную в Момском районе Якутии", - рассказали в пресс-службе. Высота горы "Победа" составляет 3003 метра, она считается одной из самых технически сложных для зимнего восхождения вершин страны. Первое успешное покорение этой горы состоялось в 1966 году. В 2023 году здесь был установлен мировой рекорд самого холодного восхождения в мире. "В составе экспедиции вершины достигли председатель правительства республики Кирилл Бычков, министр по делам гражданской обороны и обеспечению жизнедеятельности населения региона Дмитрий Лепчиков, начальник службы спасения Иннокентий Андросов, а также профессиональные спасатели", - отметили в пресс-службе. По информации властей, учебно-тренировочное восхождение было совершено в рамках плана основных мероприятий по отработке спасательных мер в условиях горной местности. Участники рассказали, что путь на вершину и обратно составил более 18 часов. "Знамя Победы, развевающееся на фоне величественных просторов Якутии, стало символом благодарности и уважения тем, кто отдал свои жизни ради свободы и будущего нашей страны. Это дань памяти дедам и прадедам, которые прошли через ад войны и принесли миру долгожданную победу. Это не просто восхождение – это возможность еще раз напомнить себе и другим о подвигах наших предков. Мы шли к вершине, думая о тех, кто шел к Победе. И сегодняшнее достижение - это символ того, что мы не забываем их подвиг и продолжаем чтить память о них", – приводятся в сообщении слова председателя правительства региона.

https://ria.ru/20250414/nikolaev-2011227200.html

https://ria.ru/20250320/vospitanie-2006300119.html

момский район

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момский район, республика саха (якутия), 80-летие победы в великой отечественной войне