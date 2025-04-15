В Германии раскрыли неприятную правду о своих танках на Украине
Telegraph: немецкие танки Leopard 2 плохо себя показали в боях на Украине
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Немецкие танки Leopard 2 терпят неудачу на поле боя на Украине, а уязвимость перед российскими беспилотниками заставляет ВСУ использовать их в качестве артиллерии, сообщает Telegraph со ссылкой на секретную стенограмме встречи военного атташе Германии, работающего в Киеве, с солдатами бундесвера.
Как отмечается в материале, главные проблемы танка, как и прочих, связаны с уязвимостью перед российскими беспилотниками, что ограничивает их применение на Украине.
"Сложная конструкция Leopard 2 затрудняет его ремонт на поле боя, а это означает, что поврежденные Leopard необходимо отправлять в специализированные ремонтные бригады на западе Украины или даже везти в Польшу для ремонта и обслуживания", — приводит издание данные из стенограммы.
Проблемы с Leopard 2 вынуждают украинских боевиков использовать их в основном в качестве артиллерийских орудий, говорится в материале.
В стенограмме, как пишет издание, также перечислены другие проблемы с поставляемым Германией оружием и отмечается, что даже надежные системы, такие как средства ПВО, страдают от нехватки боеприпасов.
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Как сообщало в прошлом году издание Süddeutsche Zeitung, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже более 20 немецких танков Leopard 1 и Leopard 2, причем семь из них — в боях за село Работино Запорожской области в ходе летнего контрнаступления 2023 года.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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