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Хуситы назвали условие для безопасного визита Трампа в Газу - РИА Новости, 15.04.2025
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23:20 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/gaza-2011474190.html
Хуситы назвали условие для безопасного визита Трампа в Газу
Хуситы назвали условие для безопасного визита Трампа в Газу - РИА Новости, 15.04.2025
Хуситы назвали условие для безопасного визита Трампа в Газу
Визит президента США Дональда Трампа в сектор Газа будет безопасным только в случае обеспечения безопасности в регионе, заявил член политбюро движения Ансар... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:20:00+03:00
2025-04-15T23:20:00+03:00
в мире
сша
израиль
иордания
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Визит президента США Дональда Трампа в сектор Газа будет безопасным только в случае обеспечения безопасности в регионе, заявил член политбюро движения Ансар Аллах (Хуситов) Хазам аль-Асад. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично. "Визит президента США Дональда Трампа в регион не будет безопасным, если только в Газе не будет обеспечена безопасность", - цитирует аль-Асада палестинское информационное агентство "Шехаб". В этом ключе член политбюро движения отметил, что прекращение огня в секторе Газа гарантирует спокойствие всего ближневосточного региона. "В регионе не будет спокойствия, пока не успокоится Газа. Пока не будет обеспечена безопасность в секторе Газа, не будет обеспечена безопасность в Средиземном море и Красном море", - добавил аль-Асад. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250208/hamas-1998112780.html
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в мире, сша, израиль, иордания, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Иордания, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы назвали условие для безопасного визита Трампа в Газу

Хуситы: визит Трампа в Газу будет безопасным только при прекращении огня

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Визит президента США Дональда Трампа в сектор Газа будет безопасным только в случае обеспечения безопасности в регионе, заявил член политбюро движения Ансар Аллах (Хуситов) Хазам аль-Асад.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
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8 февраля, 09:20
«
"Визит президента США Дональда Трампа в регион не будет безопасным, если только в Газе не будет обеспечена безопасность", - цитирует аль-Асада палестинское информационное агентство "Шехаб".
В этом ключе член политбюро движения отметил, что прекращение огня в секторе Газа гарантирует спокойствие всего ближневосточного региона.
«
"В регионе не будет спокойствия, пока не успокоится Газа. Пока не будет обеспечена безопасность в секторе Газа, не будет обеспечена безопасность в Средиземном море и Красном море", - добавил аль-Асад.
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В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Москва - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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10 февраля, 12:22
 
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