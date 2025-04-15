Хуситы назвали условие для безопасного визита Трампа в Газу
Хуситы: визит Трампа в Газу будет безопасным только при прекращении огня
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Визит президента США Дональда Трампа в сектор Газа будет безопасным только в случае обеспечения безопасности в регионе, заявил член политбюро движения Ансар Аллах (Хуситов) Хазам аль-Асад.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
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"Визит президента США Дональда Трампа в регион не будет безопасным, если только в Газе не будет обеспечена безопасность", - цитирует аль-Асада палестинское информационное агентство "Шехаб".
В этом ключе член политбюро движения отметил, что прекращение огня в секторе Газа гарантирует спокойствие всего ближневосточного региона.
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"В регионе не будет спокойствия, пока не успокоится Газа. Пока не будет обеспечена безопасность в секторе Газа, не будет обеспечена безопасность в Средиземном море и Красном море", - добавил аль-Асад.
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В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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