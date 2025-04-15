https://ria.ru/20250415/gaza-2011346155.html

В секторе Газа с начала боевых действий погибла 51 тысяча человек

В секторе Газа с начала боевых действий погибла 51 тысяча человек - РИА Новости, 15.04.2025

В секторе Газа с начала боевых действий погибла 51 тысяча человек

Число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных достигло 51 тысячи, сообщило местное министерство здравоохранения на... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:07:00+03:00

2025-04-15T14:07:00+03:00

2025-04-15T14:16:00+03:00

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КАИР, 15 апр - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных достигло 51 тысячи, сообщило местное министерство здравоохранения на своем сайте. "Число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года увеличилось до 51 000, пострадали 116 343 человека", - говорится в заявлении минздрава сектора. Министерство отметило, что с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли 1630 человек, пострадали более 4,3 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250412/izrail-2010879086.html

https://ria.ru/20250414/hamas-2011264897.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году