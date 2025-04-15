https://ria.ru/20250415/garvard-2011432532.html

Обама заступился за Гарвардский университет, лишившийся грантов

Обама заступился за Гарвардский университет, лишившийся грантов - РИА Новости, 15.04.2025

Обама заступился за Гарвардский университет, лишившийся грантов

Бывший президент США Барак Обама, входящий в число самых знаменитых выпускников Гарвардского университета, заступился за альма-матер, которую министерство... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:51:00+03:00

2025-04-15T18:51:00+03:00

2025-04-15T18:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама, входящий в число самых знаменитых выпускников Гарвардского университета, заступился за альма-матер, которую министерство образования лишило грантов на 2,2 миллиарда долларов. Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений. "Гарвард своим отвержением незаконной и неловкой попытки подавить академическую свободу подал пример и в то же время предпринял конкретные шаги на пользу студентов", - написал Обама в соцсети Х. Бывший президент США выразил надежду, что примеру его альма-матер последуют и другие вузы. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.

https://ria.ru/20250404/ssha-2009255934.html

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в мире, сша, ближний восток, израиль, барак обама, дональд трамп, гарвардский университет, хамас