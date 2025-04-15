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Вечный огонь зажгли на мемориале славы в костромском Галиче - РИА Новости, 15.04.2025
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Костромская область
 
17:27 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/galich-2011407591.html
Вечный огонь зажгли на мемориале славы в костромском Галиче
Вечный огонь зажгли на мемориале славы в костромском Галиче - РИА Новости, 15.04.2025
Вечный огонь зажгли на мемориале славы в костромском Галиче
Вечный огонь в честь 80-летия Победы зажгли на мемориале славы в Галиче Костромской области, благодаря газификации символ памяти будет гореть постоянно,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:27:00+03:00
2025-04-15T17:27:00+03:00
костромская область
галич
костромская область
80-летие победы в великой отечественной войне
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КОСТРОМА, 15 апр – РИА Новости. Вечный огонь в честь 80-летия Победы зажгли на мемориале славы в Галиче Костромской области, благодаря газификации символ памяти будет гореть постоянно, сообщает пресс-служба администрации региона. "С сегодняшнего дня Вечный огонь будет беспрерывно гореть на мемориале "Слава воинам-победителям", открытом в честь галичан-участников Великой Отечественной войны в 1975 году, в 30-ю годовщину Победы над гитлеровской Германией", - говорится в сообщении. По данным обладминистрации, до настоящего момента на мемориале не было предусмотрено стационарное газовое оборудование, Вечный огонь на площади Революции зажигался только по памятным датам. Благодаря проведенной на мемориале газификации символ памяти будет гореть постоянно. Зажгли Вечный огонь участник специальной военной операции Алексей Платов, почетный житель города Галич Светлана Валентиновна Богданова и участник Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" Лев Ильин. Платов отметил, что принимал участие в спецоперации в составе костромского полка, а сейчас проходит службу в родном Галиче. "Для меня зажечь Вечный огонь - большая честь. Это символ нашей Победы, нашего героизма, мужества нашей страны. Это дань памяти нашим предкам, нашим родным. В каждой семье были участники и герои Великой Отечественной войны. Зажжение огня - это дань уважения к ним. Там, где не помнят историю, там нет будущего", - сказал Платов. Губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем выступлении подчеркнул, что присутствующие на торжественной церемонии вспоминают, как воевали деды и прадеды, а также тех, кто выполнил свой военный долг в ходе спецоперации и не смог вернуться домой. "Они свято выполнили свой долг, остались верны воинскому долгу, верны памяти своих предков, победивших в большей войне. Слова благодарности галичанам, что эту память сохраняют. Сохраняйте это место, берегите его. Оно свято для сердца каждого русского человека", - сказал Ситников. Губернатор поблагодарил организацию "Газпром Газораспределение" за сделанные коммуникации и подведение газа к мемориалу, а также корпорацию "Новатэк", оператора по реализации газа на территории Костромской области, которая взяла на себя расходы, связанные с последующим содержанием Вечного огня в Галиче.
https://ria.ru/20250414/minzdrav-2011243265.html
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галич, костромская область, 80-летие победы в великой отечественной войне
Костромская область, Галич, Костромская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Вечный огонь зажгли на мемориале славы в костромском Галиче

В Галиче Костромской области на мемориале славы зажгли вечный огонь

© Фото : пресс-служба администрации Костромской области Вечный огонь в честь 80-летия Победы зажгли на мемориале славы в Галиче Костромской области
Вечный огонь в честь 80-летия Победы зажгли на мемориале славы в Галиче Костромской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации Костромской области
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КОСТРОМА, 15 апр – РИА Новости. Вечный огонь в честь 80-летия Победы зажгли на мемориале славы в Галиче Костромской области, благодаря газификации символ памяти будет гореть постоянно, сообщает пресс-служба администрации региона.
"С сегодняшнего дня Вечный огонь будет беспрерывно гореть на мемориале "Слава воинам-победителям", открытом в честь галичан-участников Великой Отечественной войны в 1975 году, в 30-ю годовщину Победы над гитлеровской Германией", - говорится в сообщении.
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По данным обладминистрации, до настоящего момента на мемориале не было предусмотрено стационарное газовое оборудование, Вечный огонь на площади Революции зажигался только по памятным датам. Благодаря проведенной на мемориале газификации символ памяти будет гореть постоянно.
Зажгли Вечный огонь участник специальной военной операции Алексей Платов, почетный житель города Галич Светлана Валентиновна Богданова и участник Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" Лев Ильин.
Платов отметил, что принимал участие в спецоперации в составе костромского полка, а сейчас проходит службу в родном Галиче.
"Для меня зажечь Вечный огонь - большая честь. Это символ нашей Победы, нашего героизма, мужества нашей страны. Это дань памяти нашим предкам, нашим родным. В каждой семье были участники и герои Великой Отечественной войны. Зажжение огня - это дань уважения к ним. Там, где не помнят историю, там нет будущего", - сказал Платов.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем выступлении подчеркнул, что присутствующие на торжественной церемонии вспоминают, как воевали деды и прадеды, а также тех, кто выполнил свой военный долг в ходе спецоперации и не смог вернуться домой.
"Они свято выполнили свой долг, остались верны воинскому долгу, верны памяти своих предков, победивших в большей войне. Слова благодарности галичанам, что эту память сохраняют. Сохраняйте это место, берегите его. Оно свято для сердца каждого русского человека", - сказал Ситников.
Губернатор поблагодарил организацию "Газпром Газораспределение" за сделанные коммуникации и подведение газа к мемориалу, а также корпорацию "Новатэк", оператора по реализации газа на территории Костромской области, которая взяла на себя расходы, связанные с последующим содержанием Вечного огня в Галиче.
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Костромская областьГаличКостромская область80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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