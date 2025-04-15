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Гагаузия призвала ЕС и ОБСЕ обратить внимание на нарушение прав автономии - РИА Новости, 15.04.2025
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17:27 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011407779.html
Гагаузия призвала ЕС и ОБСЕ обратить внимание на нарушение прав автономии
Гагаузия призвала ЕС и ОБСЕ обратить внимание на нарушение прав автономии - РИА Новости, 15.04.2025
Гагаузия призвала ЕС и ОБСЕ обратить внимание на нарушение прав автономии
Народное собрание (парламент) Гагаузии обратилось к Евросоюзу, ОБСЕ и Венецианской комиссии с призывом обратить внимание на системные нарушения прав гагаузского РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:27:00+03:00
2025-04-15T17:27:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
обсе
венецианская комиссия
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Гагаузии обратилось к Евросоюзу, ОБСЕ и Венецианской комиссии с призывом обратить внимание на системные нарушения прав гагаузского народа со стороны официального Кишинева, говорится в заявлении заксобрания, принятом депутатами региона во вторник. Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона. На заседании во вторник гагаузский парламент собрался для обсуждения единственного вопроса - о действии центральных властей Молдавии по ликвидации основ функционирования Гагаузской автономии и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. "Призываем Европейский Союз, ОБСЕ, Венецианскую комиссию, международные организации, консультативные структуры, аккредитованные в Молдавии, обратить внимание на системные нарушения законодательства страны, прав гагаузского народа", - говорится в документе. В заявлении парламента Гагаузии отмечается, что "центральные власти вместо консолидации общества и выработки единой государственной стратегии развития страны избрали путь политических репрессий, давления и страха". "Начиная с 2021 года власти инициировали экономическое, организационное и правовое блокирование принятия решений в пределах полномочий автономии, а институты власти фактически выведены из правового поля Гагаузии", - подчеркнули депутаты. В заявлении отмечается, что центральные власти Молдавии до сих пор не назначили дату и время приведения к присяге избранного главы автономии, "а конституционный суд не затребовал даже письменного мнения и аргументации возражения Гагаузии по этому вопросу". Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250415/kishinev-2011372961.html
https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011328860.html
https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011327865.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, обсе, венецианская комиссия, задержание главы гагаузии гуцул, евросоюз, россия
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, ОБСЕ, Венецианская комиссия, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Евросоюз, Россия
Гагаузия призвала ЕС и ОБСЕ обратить внимание на нарушение прав автономии

Парламент Гагаузии призвал ЕС, ОБСЕ и Венецианскую комиссию повлиять на Кишинев

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Гагаузии обратилось к Евросоюзу, ОБСЕ и Венецианской комиссии с призывом обратить внимание на системные нарушения прав гагаузского народа со стороны официального Кишинева, говорится в заявлении заксобрания, принятом депутатами региона во вторник.
Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона. На заседании во вторник гагаузский парламент собрался для обсуждения единственного вопроса - о действии центральных властей Молдавии по ликвидации основ функционирования Гагаузской автономии и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.
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Вчера, 15:16
"Призываем Европейский Союз, ОБСЕ, Венецианскую комиссию, международные организации, консультативные структуры, аккредитованные в Молдавии, обратить внимание на системные нарушения законодательства страны, прав гагаузского народа", - говорится в документе.
В заявлении парламента Гагаузии отмечается, что "центральные власти вместо консолидации общества и выработки единой государственной стратегии развития страны избрали путь политических репрессий, давления и страха".
"Начиная с 2021 года власти инициировали экономическое, организационное и правовое блокирование принятия решений в пределах полномочий автономии, а институты власти фактически выведены из правового поля Гагаузии", - подчеркнули депутаты.
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В заявлении отмечается, что центральные власти Молдавии до сих пор не назначили дату и время приведения к присяге избранного главы автономии, "а конституционный суд не затребовал даже письменного мнения и аргументации возражения Гагаузии по этому вопросу".
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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