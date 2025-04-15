Гагаузия призвала ЕС и ОБСЕ обратить внимание на нарушение прав автономии
Парламент Гагаузии призвал ЕС, ОБСЕ и Венецианскую комиссию повлиять на Кишинев
© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Гагаузии обратилось к Евросоюзу, ОБСЕ и Венецианской комиссии с призывом обратить внимание на системные нарушения прав гагаузского народа со стороны официального Кишинева, говорится в заявлении заксобрания, принятом депутатами региона во вторник.
Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона. На заседании во вторник гагаузский парламент собрался для обсуждения единственного вопроса - о действии центральных властей Молдавии по ликвидации основ функционирования Гагаузской автономии и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.
"Призываем Европейский Союз, ОБСЕ, Венецианскую комиссию, международные организации, консультативные структуры, аккредитованные в Молдавии, обратить внимание на системные нарушения законодательства страны, прав гагаузского народа", - говорится в документе.
В заявлении парламента Гагаузии отмечается, что "центральные власти вместо консолидации общества и выработки единой государственной стратегии развития страны избрали путь политических репрессий, давления и страха".
"Начиная с 2021 года власти инициировали экономическое, организационное и правовое блокирование принятия решений в пределах полномочий автономии, а институты власти фактически выведены из правового поля Гагаузии", - подчеркнули депутаты.
В заявлении отмечается, что центральные власти Молдавии до сих пор не назначили дату и время приведения к присяге избранного главы автономии, "а конституционный суд не затребовал даже письменного мнения и аргументации возражения Гагаузии по этому вопросу".
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.