Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузии
Влах: партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузии от политических атак
© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузской автономии от политических атак со стороны Кишинева, заявила лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
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14 апреля, 16:35
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"Республиканская партия "Сердце Молдовы" выражает обеспокоенность по поводу атак, предпринимаемых правящей ПДС (партией "Действие и солидарность" - ред.) против Гагаузской автономии. После масштабной кампании по запугиванию и преследованию жителей автономии последовал новый удар — отмена ряда положений Закона об особом правовом статусе Гагаузии. Убеждены, что предлоги, озвученные для отмены этих положений, носят формальный характер, а в действительности имела место целенаправленная политическая атака на Гагаузскую автономию", - говорится в сообщении Влах.
Политик подчеркнула, что партия осуждает действия властей, призвав их осознать всю серьезность своих действий и неизбежные последствия.
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"В этой связи хотим напомнить, что принятие Закона об особом правовом статусе Гагаузии стало первым серьезным шагом на пути к нормализации отношений между Кишиневом и Комратом. На протяжении многих лет именно этот закон являлся основой развития этих отношений и позволил Гагаузии быть представленной на международном уровне как пример мирного разрешения конфликтов", - поясняется в сообщении.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.