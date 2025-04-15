https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011378331.html

Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузии

Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузии - РИА Новости, 15.04.2025

Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузии

Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузской автономии от политических атак со стороны Кишинева, заявила лидер... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:35:00+03:00

2025-04-15T15:35:00+03:00

2025-04-15T15:35:00+03:00

в мире

гагаузия

кишинев

молдавия

ирина влах

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузской автономии от политических атак со стороны Кишинева, заявила лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона. "Республиканская партия "Сердце Молдовы" выражает обеспокоенность по поводу атак, предпринимаемых правящей ПДС (партией "Действие и солидарность" - ред.) против Гагаузской автономии. После масштабной кампании по запугиванию и преследованию жителей автономии последовал новый удар — отмена ряда положений Закона об особом правовом статусе Гагаузии. Убеждены, что предлоги, озвученные для отмены этих положений, носят формальный характер, а в действительности имела место целенаправленная политическая атака на Гагаузскую автономию", - говорится в сообщении Влах.Политик подчеркнула, что партия осуждает действия властей, призвав их осознать всю серьезность своих действий и неизбежные последствия. "В этой связи хотим напомнить, что принятие Закона об особом правовом статусе Гагаузии стало первым серьезным шагом на пути к нормализации отношений между Кишиневом и Комратом. На протяжении многих лет именно этот закон являлся основой развития этих отношений и позволил Гагаузии быть представленной на международном уровне как пример мирного разрешения конфликтов", - поясняется в сообщении. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250414/moldaviya-2011187118.html

https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011327865.html

https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011200549.html

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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, ирина влах, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул