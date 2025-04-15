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Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузии - РИА Новости, 15.04.2025
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15:35 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011378331.html
Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузии
Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузии - РИА Новости, 15.04.2025
Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузии
Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузской автономии от политических атак со стороны Кишинева, заявила лидер... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:35:00+03:00
2025-04-15T15:35:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
ирина влах
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузской автономии от политических атак со стороны Кишинева, заявила лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона. &quot;Республиканская партия &quot;Сердце Молдовы&quot; выражает обеспокоенность по поводу атак, предпринимаемых правящей ПДС (партией &quot;Действие и солидарность&quot; - ред.) против Гагаузской автономии. После масштабной кампании по запугиванию и преследованию жителей автономии последовал новый удар — отмена ряда положений Закона об особом правовом статусе Гагаузии. Убеждены, что предлоги, озвученные для отмены этих положений, носят формальный характер, а в действительности имела место целенаправленная политическая атака на Гагаузскую автономию&quot;, - говорится в сообщении Влах.Политик подчеркнула, что партия осуждает действия властей, призвав их осознать всю серьезность своих действий и неизбежные последствия. "В этой связи хотим напомнить, что принятие Закона об особом правовом статусе Гагаузии стало первым серьезным шагом на пути к нормализации отношений между Кишиневом и Комратом. На протяжении многих лет именно этот закон являлся основой развития этих отношений и позволил Гагаузии быть представленной на международном уровне как пример мирного разрешения конфликтов", - поясняется в сообщении. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250414/moldaviya-2011187118.html
https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011327865.html
https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011200549.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, ирина влах, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Ирина Влах, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузии

Влах: партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузии от политических атак

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" выступила в защиту Гагаузской автономии от политических атак со стороны Кишинева, заявила лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Политолог прокомментировал решение КС Молдавии по Гагаузии
14 апреля, 16:35
«

"Республиканская партия "Сердце Молдовы" выражает обеспокоенность по поводу атак, предпринимаемых правящей ПДС (партией "Действие и солидарность" - ред.) против Гагаузской автономии. После масштабной кампании по запугиванию и преследованию жителей автономии последовал новый удар — отмена ряда положений Закона об особом правовом статусе Гагаузии. Убеждены, что предлоги, озвученные для отмены этих положений, носят формальный характер, а в действительности имела место целенаправленная политическая атака на Гагаузскую автономию", - говорится в сообщении Влах.

Политик подчеркнула, что партия осуждает действия властей, призвав их осознать всю серьезность своих действий и неизбежные последствия.
«
"В этой связи хотим напомнить, что принятие Закона об особом правовом статусе Гагаузии стало первым серьезным шагом на пути к нормализации отношений между Кишиневом и Комратом. На протяжении многих лет именно этот закон являлся основой развития этих отношений и позволил Гагаузии быть представленной на международном уровне как пример мирного разрешения конфликтов", - поясняется в сообщении.
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В Гагаузии высказались о решении Кишинева ограничить права автономии
Вчера, 11:38
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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14 апреля, 17:43
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияИрина ВлахЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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