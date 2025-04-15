Гагаузия обратится в СБ ООН для защиты прав автономии
Замглавы Узун: Гагаузия обратится в СБ ООН для защиты прав автономии от Кишинева
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул
Участники акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Гагаузия обратится в Совет безопасности ООН, Венецианскую комиссию Совета Европы для защиты прав автономии от Кишинева, заявил замглавы автономии в составе Молдавии Илья Узун.
"Вчерашнее незаконное решение ручного ПАСовского (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) конституционного суда — очередное свидетельство узурпации власти. Наш ответ будет хладнокровным, юридически выверенным и нацеленным на спасение нашей страны… Мы направим наши замечания и юридические аргументы: в Венецианскую комиссию Совета Европы, в Совет безопасности ООН, в другие международные организации. Мы потребуем внешнего аудита и вмешательства, чтобы восстановить законность и защитить права Гагаузии", - заявил Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он пояснил, что это будет сделано как только решение КС с мотивировочной частью будет опубликовано и в Гагаузии дадут ему полную юридическую оценку. "Но уже сейчас ясно: это незаконное и политически мотивированное решение", - отметил Узун.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
* запрещена в РФ как экстремистская
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