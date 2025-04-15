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Гагаузия обратится в СБ ООН для защиты прав автономии - РИА Новости, 15.04.2025
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11:40 15.04.2025 (обновлено: 12:06 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011328860.html
Гагаузия обратится в СБ ООН для защиты прав автономии
Гагаузия обратится в СБ ООН для защиты прав автономии - РИА Новости, 15.04.2025
Гагаузия обратится в СБ ООН для защиты прав автономии
Гагаузия обратится в Совет безопасности ООН, Венецианскую комиссию Совета Европы для защиты прав автономии от Кишинева, заявил замглавы автономии в составе... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:40:00+03:00
2025-04-15T12:06:00+03:00
гагаузия
в мире
кишинев
молдавия
евгения гуцул
оон
венецианская комиссия
совет европы
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Гагаузия обратится в Совет безопасности ООН, Венецианскую комиссию Совета Европы для защиты прав автономии от Кишинева, заявил замглавы автономии в составе Молдавии Илья Узун.Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона."Вчерашнее незаконное решение ручного ПАСовского (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) конституционного суда — очередное свидетельство узурпации власти. Наш ответ будет хладнокровным, юридически выверенным и нацеленным на спасение нашей страны… Мы направим наши замечания и юридические аргументы: в Венецианскую комиссию Совета Европы, в Совет безопасности ООН, в другие международные организации. Мы потребуем внешнего аудита и вмешательства, чтобы восстановить законность и защитить права Гагаузии", - заявил Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Он пояснил, что это будет сделано как только решение КС с мотивировочной частью будет опубликовано и в Гагаузии дадут ему полную юридическую оценку. "Но уже сейчас ясно: это незаконное и политически мотивированное решение", - отметил Узун.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011313847.html
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html
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гагаузия, в мире, кишинев, молдавия, евгения гуцул, оон, венецианская комиссия, совет европы, задержание главы гагаузии гуцул
Гагаузия, В мире, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, ООН, Венецианская комиссия, Совет Европы, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гагаузия обратится в СБ ООН для защиты прав автономии

Замглавы Узун: Гагаузия обратится в СБ ООН для защиты прав автономии от Кишинева

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул
Участники акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Участники акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Гагаузия обратится в Совет безопасности ООН, Венецианскую комиссию Совета Европы для защиты прав автономии от Кишинева, заявил замглавы автономии в составе Молдавии Илья Узун.
Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Экс-премьер Молдавии назвал решение КС по Гагаузии политически навязанным
Вчера, 10:41
"Вчерашнее незаконное решение ручного ПАСовского (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) конституционного суда — очередное свидетельство узурпации власти. Наш ответ будет хладнокровным, юридически выверенным и нацеленным на спасение нашей страны… Мы направим наши замечания и юридические аргументы: в Венецианскую комиссию Совета Европы, в Совет безопасности ООН, в другие международные организации. Мы потребуем внешнего аудита и вмешательства, чтобы восстановить законность и защитить права Гагаузии", - заявил Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он пояснил, что это будет сделано как только решение КС с мотивировочной частью будет опубликовано и в Гагаузии дадут ему полную юридическую оценку. "Но уже сейчас ясно: это незаконное и политически мотивированное решение", - отметил Узун.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
* запрещена в РФ как экстремистская
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Гуцул ответила на решение КС Молдавии ограничить права Гагаузии
14 апреля, 16:36
 
ГагаузияВ миреКишиневМолдавияЕвгения ГуцулООНВенецианская комиссияСовет ЕвропыЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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