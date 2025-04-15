https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011327865.html

В Гагаузии высказались о решении Кишинева ограничить права автономии

В Гагаузии высказались о решении Кишинева ограничить права автономии - РИА Новости, 15.04.2025

В Гагаузии высказались о решении Кишинева ограничить права автономии

Гагаузия обратится в Совет Безопасности ООН и Венецианскую комиссию Совета Европы для защиты от Кишинева, заявил заместитель главы автономии Илья Узун в соцсети РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:38:00+03:00

2025-04-15T11:38:00+03:00

2025-04-15T14:24:00+03:00

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КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Гагаузия обратится в Совет Безопасности ООН и Венецианскую комиссию Совета Европы для защиты от Кишинева, заявил заместитель главы автономии Илья Узун в соцсети Facebook*.Так он прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии, который накануне лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования региональной прокуратуры."Вчерашнее незаконное решение ручного пасовского Конституционного суда — очередное свидетельство узурпации власти. Наш ответ будет хладнокровным, юридически выверенным и нацеленным на спасение нашей страны. <…> Мы направим наши замечания и юридические аргументы в Венецианскую комиссию Совета Европы, в Совет Безопасности ООН, в другие международные организации. Мы потребуем внешнего аудита и вмешательства, чтобы восстановить законность и защитить права Гагаузии", — написал Узун. Он пояснил, что это будет сделано, как только решение Конституционного суда с мотивировочной частью опубликуют, а в Гагаузии дадут ему полную юридическую оценку. "Но уже сейчас ясно: это незаконное и политически мотивированное решение", — добавил Узун.По словам замглавы автономии, Гагаузия призывает все здоровые политические силы сплотиться в борьбе кишиневскими властями и ожидает, что оппозиционные партии дадут четкую публичную оценку решению КС. Это станет для них тестом на оппозиционность, подчеркнул Узун.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию Гуцул не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении ее в состав правительства, как того требует закон.В конце марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и арестовали сначала на 20 суток, а потом увеличили срок до 30.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гагаузия, в мире