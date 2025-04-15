https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011313847.html

Экс-премьер Молдавии назвал решение КС по Гагаузии политически навязанным

Экс-премьер Молдавии назвал решение КС по Гагаузии политически навязанным - РИА Новости, 15.04.2025

Экс-премьер Молдавии назвал решение КС по Гагаузии политически навязанным

Власти Молдавии навязали Конституционному суду решение по лишению Гагаузии права назначать прокурора, заявил лидер оппозиционной молдавской партии "Будущее... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T10:41:00+03:00

2025-04-15T10:41:00+03:00

2025-04-15T10:41:00+03:00

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василий тарлев

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Власти Молдавии навязали Конституционному суду решение по лишению Гагаузии права назначать прокурора, заявил лидер оппозиционной молдавской партии "Будущее Молдовы", экс-премьер республики Василий Тарлев. Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, народное собрание Гагаузии (парламент) исключено из процесса формирования прокуратуры автономии. "Это решение — не просто юридический шаг, а политический сигнал: мнение жителей автономии больше не учитывается. Партия "Будущее Молдовы" считает это решение политически навязанным. После освобождения страны от узурпации власти, Автономия будет восстановлена в полном объеме", - написал Тарлев в своем Telegram-канале. По его словам, такой подход разрушает основы автономии, обостряя отношения между центром и регионом. "Это путь к дестабилизации и отступлению от принципов демократического, многонационального государства", - пояснил экс-премьер. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.

https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011254887.html

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html

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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, василий тарлев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул