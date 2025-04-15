https://ria.ru/20250415/fursin-2011302091.html

Алексей Фурсин: театры Москвы не опустели после внедрения именных билетов

Алексей Фурсин: театры Москвы не опустели после внедрения именных билетов - РИА Новости, 15.04.2025

Алексей Фурсин: театры Москвы не опустели после внедрения именных билетов

Первый месяц работы пилотного проекта по внедрению новых правил продажи билетов на культурные площадки Москвы прошел штатно, залы по-прежнему заполнены... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:00:00+03:00

2025-04-15T12:00:00+03:00

2025-04-15T12:00:00+03:00

интервью

интервью - авторы

алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)

москва

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Первый месяц работы пилотного проекта по внедрению новых правил продажи билетов на культурные площадки Москвы прошел штатно, залы по-прежнему заполнены зрителями, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Также он рассказал, как восприняли работу по новым правилам зрители, и благодаря чему стало проще купить билет. Беседовала Ольга Овчинникова. – Алексей Анатольевич, прошел месяц с начала пилотного проекта по внедрению новых правил. Как вы оцениваете результаты этих изменений?– С самых первых дней, когда начались мероприятия по новым правилам, мы внимательно следим за тем, как они проходят. Есть ли очереди, конфликтные ситуации, заполнены ли залы, как идут продажи на предстоящие даты. Главный результат, который мы зафиксировали, – никакого коллапса не произошло.– А вы его ожидали? В чем он должен был выразиться?– Многие этого опасались, и мы, конечно, когда готовились, прорабатывали самые разные сценарии. Но сейчас мы можем уже уверенно говорить о том, что все работает в штатном режиме. Залы не опустели, популярные постановки все так же распродаются полностью еще за несколько месяцев до даты мероприятия, огромных очередей нет – они примерно такие же, как и были всегда. Большинство зрителей приходят за 15-20 минут до начала, и именно в это время образуется скопление людей на входе. Но все, кто регулярно посещает театры или концертные залы, знают, что это никак не связано с новыми правилами. Время начала мероприятий тоже никак не поменялось: в рабочие дни это стандартная задержка на семь-десять минут, чтобы дать возможность всем спокойно занять места в зале и не мешать артистам. И я тут хочу сказать огромное спасибо нашим учреждениям, которые проделали большую работу, чтобы подготовиться к внедрению новых правил и сделать этот переход практически незаметным для зрителей. Это действительно большая заслуга наших театров, культурных центров, концертных залов.– При этом в СМИ встречаются разные оценки пилотного проекта, в том числе довольно негативные. Будете ли вы учитывать их, чтобы смягчить или изменить правила?– За этим мы тоже следим. Но есть значимый нюанс: самые ярые противники пилотного проекта не являются его участниками и не знакомы с ним изнутри. Более того, некоторые наши оппоненты не всегда последовательны в своих заявлениях. Год назад они кричали о том, что наши залы пустуют, а теперь говорят про девяностопроцентную заполняемость, которая была в наших театрах до старта пилотного проекта и о том, что залы опустели именно сейчас, из-за введения новых правил. Как эти два прямо противоположных тезиса могут существовать одновременно? Не совсем понятно.– Но есть же, наверняка, и объективные данные, обратная связь от самих участников?– Конечно. Собственно, реальную картину можем оценивать только мы и наши театры и концертные залы. Как раз объективные данные и обратная связь от наших учреждений, которые непосредственно столкнулись с этими правилами, для нас имеют принципиальное значение. Мы используем ее в первую очередь для того, чтобы выявлять и решать проблемные вопросы. Целый ряд доработок проекта – возможность проходить по QR-коду без предъявления билета, отмена требований об указании и предъявлении документов для детей, запуск покупки билетов в подарок в сервисе "Мосбилет", возможности оформления подарочных сертификатов – это результат нашей работы с пожеланиями учреждений, участвующих в проекте. Весь негатив, который появляется в отношении пилотного проекта, исходит не от зрителей и не от участников проекта, а от сторонних наблюдателей. Это важно понимать.– А зрители как восприняли эти нововведения?– У зрителей пилотный проект в абсолютном большинстве не вызвал отторжения, желания требовать отмены этих правил. Скажу больше: недавно мы вместе с нашими коллегами из НАФИ проводили исследование аудитории наших учреждений, в том числе анализировали стоп-факторы, из-за которых культурные площадки не посещают те, кому это в целом было бы интересно.Так вот опасения по поводу безопасности массовых мероприятий вошли в топ самых частых стоп-факторов, которые называли участники этого опроса. В том числе это связывали с произошедшей год назад трагедией в "Крокусе". Этот фактор упоминали так же часто, как и боязнь столкнуться со слишком смелым осовремениванием классики в театре или нехватку парковочных мест в центре города, где находится большое количество наших культурных учреждений. С этой точки зрения, пилотный проект, возможно, попал как раз в один из актуальных запросов наших потенциальных посетителей.– Выходит, одна из задач проекта – это повышение безопасности. Видите ли уже сейчас, что ее удалось решить?– Все верно. Главные цели пилотного проекта – это повышение безопасности массовых мероприятий, которые проходят на наших площадках, и борьба с перекупщиками. Мы сейчас анализируем, как меняется ситуация с перекупщиками, но уже видим позитивный тренд. Раньше некоторые наши театры постоянно сталкивались с тем, что билеты на самые востребованные спектакли после появления в продаже исчезали партиями, а позже появлялись на сторонних ресурсах. Уже по другим ценам.Что касается повышения безопасности, то ее по итогам первого месяца крайне сложно оценить. И очевидно, что нет волшебных таблеток, которые бы давали стопроцентную гарантию того, что никаких инцидентов не произойдет. Но любое, пусть даже крошечное, сокращение возможных рисков – это бесценный результат, он связан с жизнями и здоровьем людей, которые приходят к нам.– Вы уже упоминали снижение посещаемости учреждений, о котором говорят оппоненты. А этот показатель вместе с продажами – важная метрика для оценки пилотного проекта, она напрямую связана с зарплатами сотрудников, содержанием помещений, развитием репертуара. Фиксируете ли вы со своей стороны снижение продаж и как реагируете на эту тенденцию, если она есть?– Я в ежедневном режиме анализирую данные продаж наших учреждений. Мы смотрим не на отдельные спектакли или даты, а на весь репертуар. Ни для кого не секрет, что и в ведущих театрах есть постановки, которые не пользуются большим спросом, и в небольших малоизвестных театрах есть спектакли, на которые билеты разлетаются иногда за минуты. Когда мы наблюдаем скрины с нераспроданными залами, которыми делятся противники проекта, мы тоже разбираемся в каждом отдельном случае. И в том же театре, где сделан скрин, на соседние даты находим спектакли, куда билеты распроданы. Любой может проверить это самостоятельно: попробовать купить билет на ближайшие даты на популярные спектакли в наших театрах: на "Чайку с продолжением" в Театре на Бронной, на "Скотный двор" в "Модерне" или, например, "Барабаны в ночи" в Театре Пушкина. На ближайшие недели вряд ли получится подобрать удачное место, а если нужно два места рядом, то будет еще сложнее. Получается, что новые правила не мешают зрителям покупать билеты на те спектакли, которые всегда пользовались спросом. Но почему-то становятся причиной плохих продаж в других случаях. Тогда тут возникает вопрос: дело в новых правилах или в популярности спектакля или концерта? На те спектакли, где аншлаги сейчас, покупают билеты такие же люди. И им указать номер документа и предъявить его на входе не составляет труда. Например, в театрах, которые и раньше были далеко не в лидерах, мы действительно фиксируем падение продаж и посещаемости. До пилотного проекта эти показатели в них были не самыми успешными, но выше, чем сейчас.– Это не будет поводом для того, чтобы смягчить требования пилотного проекта для таких учреждений?– Для нас это сигнал, чтобы внимательно проанализировать каждый такой случай и разобраться с его причинами. Не исключаю, что пилотный проект, при котором стало сложнее завышать реальные показатели посещаемости, покажет нам невостребованность контента в отдельных учреждениях, отсутствие интереса к нему у зрителей.И эта новая реальность, в которой оказались театры, может стать для них стимулом, чтобы критически оценить свой репертуар, подумать о том, что можно поменять, например, к следующему театральному сезону, чтобы новые правила посещения не были проблемой для них точно так же, как сегодня они не мешают стопроцентным продажам популярных постановок. Но еще раз повторюсь: это предмет для внимательного изучения, анализа причин, возможных способов решения проблемы. Но это, скорее, частные случаи.Наша задача в этой ситуации – анализировать весь объем данных, чтобы понять общую картину. Если сравнивать первый квартал этого года с первым кварталом прошлого, то общее количество проданных билетов по всем нашим учреждениям выросло на 7%, а общая выручка — на 21%.– Кроме того, в информационном поле было высказано мнение о том, что одной из целей пилотного проекта может быть выявление эффективности работы учреждений, их руководителей. Так ли это?– Это точно не основная цель. Но мы, конечно, смотрим на то, как учреждение адаптировалось к новым правилам, какие показатели продаж. И да, не исключаю, что по результатам этого анализа будут приниматься меры, в том числе кадровые. В том числе по итогам той работы, которую проделают учреждения, чтобы предложить зрителям наиболее интересные мероприятия к новому театральному и концертному сезону, который мы откроем осенью этого года.– По вашим данным, число проданных билетов увеличилось, но при этом хочу поделиться наблюдением: купить билеты на спектакли, которые скоро состоятся, стало чуть проще. Наблюдаете ли вы такую тенденцию?– Вы правы. Такую тенденцию мы тоже отмечаем. И здесь, если мы говорим именно о популярных и ожидаемых событиях, важно не исключать и снижение интереса перекупщиков к мероприятиям на наших площадках. Билеты доступны отчасти потому, что не скупаются партиями сразу после появления в продаже. Кроме того, меняются поведенческие модели зрителей: многие пока привыкают к новой схеме, не все понимают, как работает механизм покупки в подарок, возврата билета, поэтому стараются покупать ближе к дате, чтобы не заменять потом персональные данные, не разбираться с пока непонятными для них вопросами. Это нормальный адаптационный период, как и при любых изменениях. Поэтому, если сравнивать долю проданных мест за три недели до спектакля до пилотного проекта и сейчас, то да, она может быть значительно ниже. Но здесь важно вернуться к этому сравнению ближе к мероприятию или смотреть динамику уже по завершении какого-то большого периода, например, квартала. Эти данные я уже озвучил, они не говорят о каких-то критических негативных трендах.– То есть можно говорить о том, что публику не испугали новые правила?– Пока осторожно ведет себя часть околотеатральной аудитории, кто регулярно – примерно 10 раз в месяц – посещает театры. Они покупают билеты на самом старте продаж, а решение принимают ближе к событию. Если раньше они могли в любое время передать или уступить за номинал билет, то теперь опасаются, считая, что понесут значительные потери. Но я уверен, что эта публика разберется с техническими возможностями. Мы уже видим, что часть из них возвращается.Был еще один момент. Дело в том, что введение пилотного проекта потребовало значительных доработок от билетных операторов и билетных систем. Я несколько раз встречался с ними. Это была большая работа по перенастройке систем, и не все получилось сразу. Поэтому некоторые известные площадки по продаже билетов, которые значительно влияли на кассу театров и концертных организаций, смогли донастроить интеграцию уже ближе к старту самого пилотного проекта. Это тоже могло повлиять на динамику продаж, но сейчас мы видим, что все работает, ситуация выровнялась.– Когда анонсировался пилотный проект, говорилось о том, что он продлится до конца года. Для многих до сих пор загадка, что это значит: в январе 2026 года он перестанет быть пилотным и вступит в полную силу или прекратит свое действие?– Скажу сразу: никакой отмены пилотного проекта в ближайшее время не планируется. Мы продолжим работать с обратной связью от зрителей и наших учреждений и решать возникающие в связи с пилотным проектом вопросы. Их, кстати, уже стало меньше. Все начиналось с почти тотальной паники. Никто не верил, что даже запустить продажи билетов по новым правилам до 15 марта возможно: нужно было полностью переформатировать функционал сервисов по продаже, дополнить его возможностью ввода данных документа. А ведь мы для удобства зрителей предусмотрели 16 разных вариантов документов. Это действительно значительно упрощает и покупку, и посещение, но с технической точки зрения тоже создавало сложности. Еще больше тревоги было связано со стартом самих мероприятий. Однако еще в начале года все учреждения перешли на продажу билетов по новым правилам, а сегодня мы с вами обсуждаем уже месяц мероприятий в рамках пилотного проекта: более 4,8 тысячи мероприятий с совокупным количеством зрителей более 510 тысяч человек – без скандалов, претензий и исков со стороны зрителей и других инцидентов.Пилотный проект может дорабатываться и корректироваться на основе пожеланий тех, кого он непосредственно затрагивает. Но повторюсь: он не будет отменен. Речи об этом не идет. Во всяком случае до конца года он будет действовать, как и анонсировалось, в пилотном режиме. А дальше решение будет приниматься уже на основе тех результатов, которые мы получим к этому времени.

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https://ria.ru/20250405/usadby-2006063831.html

https://ria.ru/20250116/karta-1843996003.html

https://ria.ru/20250116/urzhumtseva-1993817784.html

https://ria.ru/20241225/muzeynyemarshruty-1991238624.html

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Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), москва