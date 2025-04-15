Оператор "Фукусима-1" начал вторую операцию по извлечению ядерного топлива
Оператор "Фукусима-1" ТЕРСО начал вторую операцию по извлечению ядерного топлива
© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
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ТОКИО, 15 апр – РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукустма-1" компания ТЕРСО начинает вторую операцию по извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго реактора, сообщил на пресс-конференции во вторник министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто.
"Относительно расплавившегося ядерного топлива на "Фукусима-1", то с сегодняшнего дня ТЕРСО после внесения улучшений с учетом опыта первой операции начинает на втором реакторе АЭС "Фукусима-1" вторую операцию по тестовому извлечению расплавившегося ядерного топлива", - сказал министр. Министерство экономики, торговли и промышленности курирует вопросы, связанные с ликвидацией последствий на АЭС "Фукусима-1".
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В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9.0 на северо-восток Японии обрушилась гигантская волна цунами, высота которой доходила до 15 метров и выше. Вода затопила систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов.
Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. На первом, втором и третьем реакторах расплавившееся ядерное топливо скопилось на дне защитных оболочек реакторов, смешавшись с элементами конструкций. Общий вес его оценивается в 880 тонн. Для недопущения выброса радионуклидов в атмосферу осенью того же года над энергоблоком был возведен защитный купол. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыле. Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. Благодаря проведенной в последующие годы дезактивации в части из них режим эвакуации снят и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" - компании ТЕРСО, - на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет.
Из-за высокой радиации и ошибок в ее проведении компании долгое время не удавалось извлечь даже незначительное количество топлива. Несмотря на то, что со времени аварии прошло уже 14 лет, до сих пор представления о количестве, форме и состоянии топлива носят в основном гипотетический характер. Специалисты считают, что именно проблема извлечения расплавленного топлива является наиболее сложной для решения задачи по полному демонтажу реакторов. В ноябре прошлого года впервые удалось извлечь 0,7 грамма расплавленного топлива со второго реактора. Вторая операция также производится на втором реакторе. Так же, как и в первый раз, на дно защитной оболочки будет внедрено устройство в виде тонкой трубки, которое должно захватить несколько граммов топлива. Так как скопление топлива на дне носит неоднородный характер, сейчас устройство должно будет захватить топливо на расстоянии до 2 метров от первого пробного захвата.
Если операция пройдет по плану, то уже на следующей неделе фрагмент расплавившегося ядерного топлива планируется извлечь из защитной оболочки реактора наружу.
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